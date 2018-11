Francia alega 'confusión' tras tuit incendiario de Trump

Las declaraciones de Macron el martes en una entrevista con la radio Europe 1, en la que abogó por la creación de un "verdadero ejército europeo", fueron seguidas de un tuit incendiario de Trump el viernes cuando aterrizó en París en el que consideró "insultante" que Europa quiera protegerse de Estados Unidos.

En la entrevista, Macron se refirió sucesivamente a varios temas: las amenazas de intrusión en el ciberespacio para Europa y el retiro de Estados Unidos del Tratado de Misiles de Alance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés), concluido durante la Guerra Fría.

"Entiendo que la sucesión de temas en la entrevista haya podido provocar una confusión pero se trata de dos temas distintos, el tratado INF y el tema de una fuerza de defensa europea", señaló la presidencia francesa a la prensa.

Emmanuel Macron "nunca dijo que había que crear un ejército europeo contra Estados Unidos", añadió.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!