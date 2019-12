Independentistas catalanes piden "liberación" de líder tras fallo de justicia europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estimó que Junqueras, que fue condenado en octubre, contaba con inmunidad como eurodiputado electo, en una sentencia que podría abrir la puerta de la Eurocámara al expresidente catalán Carles Puigdemont.

"La justicia llegó desde Europa", celebró en un tuit el político catalán preso en Lledoners, exigiendo "la nulidad de la sentencia y la libertad para todos". "Se vulneraron nuestros derechos y los de (...) los ciudadanos que nos votaron", agregó.

Sin embargo, las consecuencias del fallo no están tan claras para él. El alto tribunal de Luxemburgo respondía a las dudas sobre la inmunidad planteadas por el Tribunal Supremo español, que debe pronunciarse en base a ello sobre un recurso de Junqueras.

"Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta" para permitirle "desplazarse" a la Eurocámara y "cumplir allí las formalidades requeridas", indica la sentencia leída por el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, que se refiere a su situación antes de la condena.

Los 15 magistrados de la Gran Sala del alto tribunal precisan además que la justicia española debería haber solicitado a la Eurocámara el levantamiento de la inmunidad de Junqueras, si quería mantener la "prisión provisional".

Pese a resultar elegido eurodiputado en mayo, el Tribunal Supremo le impidió salir de prisión para cumplir con los trámites para convertirse en eurodiputado, al considerar que haría peligrar el proceso en curso por intento de secesión de 2017.

Su defensa recurrió esa decisión y la corte española preguntó al TJUE sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras, en prisión preventiva entonces, pero no esperó la respuesta y lo condenó a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición en octubre.

Las miradas se centran ahora en el Tribunal Supremo español. Este dio "cinco días" a las partes para presentar "alegaciones" antes de tomar una decisión, mientras examina "en profundidad" la sentencia de este jueves.

En octubre, el magistrado Manuel Marchena, dijo que, pese a haber fallado en el caso sobre la secesión, la respuesta del TJUE sobre la inmunidad tendría "eficacia" independientemente de la situación de "prisión preventiva o penado" de Junqueras.

El actual presidente regional catalán, Quim Torra, condenado este jueves a un año y medio de inhabilitación por no acatar la orden de retirar símbolos separatistas, pidió la "libertad inmediata" de los políticos presos y "el archivo de todas las causas políticas contra independentistas".

¿Puigdemont eurodiputado?

El camino parece haberse despejado sobre todo para Puigdemont y para su ex consejero de Sanidad Toni Comín, sobre quienes pesa una euroorden de extradición cursada por España a Bélgica por el intento de secesión de 2017.

Ambos, que en su caso no han sido condenados, también fueron escogidos en las elecciones de mayo, pero no pudieron asumir el cargo por no jurar la Constitución española en Madrid, como exigían las autoridades electorales de este país.

Pero el TJUE consideró innecesarios este tipo de trámites para asumir el cargo y beneficiarse de la inmunidad, por lo que el jefe de la Eurocámara, David Sassoli, dio orden a sus servicios para evaluar "cuanto antes" los "efectos" de esta sentencia.

"El TJUE defiende los mismos criterios que hemos defendido contra el Parlamento Europeo y las autoridades españolas, que intentaron alterar el funcionamiento de la democracia europea", se felicitó Puigdemont en Twitter.

De poder asumir sus escaños, esto podría tener consecuencias también sobre el proceso en Bélgica sobre su entrega a España. La justicia belga postergó al 3 de febrero la vista a la espera de conocer si ambos tienen inmunidad parlamentaria.

Uno de sus abogados belgas, Simon Bekaert, ya había indicado a la AFP su intención de dar a conocer al juez belga el contenido de la sentencia del alto tribunal para pedirle la "suspensión" del proceso y "flexibilizar" las medidas cautelares para permitirles salir del país al ser eurodiputados.

Si se convierten en parlamentarios, el juez instructor de su causa en España debería pedir un suplicatorio a la Eurocámara para poder continuar con el proceso de entrega, algo que podría beneficiar su estrategia de internacionalizar su causa ya que los eurodiputados deberían debatir sobre ello.