"Espero que los próximos días sean una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que se ha logrado durante los últimos setenta años, mientras miramos al futuro con confianza y entusiasmo", afirmó la reina, de 96 años, en un mensaje divulgado antes de unos festejos que llegan tras varios escándalos en la familia real y la agravación de su estado de salud.

Unos 1.500 militares de la guardia real, con sus bandas musicales y caballos, abrirán los cuatro días de celebraciones con el tradicional "Desfile del Estandarte" que da comienzo a las 11H00 (10H00 GMT). Acompañada por su primo el duque de Kent, coronel de la guardia escocesa, la reina saludará a las tropas desde el balcón.

Organizado anualmente desde hace 250 años para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca, este desfile militar tiene su origen en los antiguos preparativos para la guerra, cuando se exhibían todas las banderas del ejército para que los soldados las reconocieran en el fragor de la batalla.

Cancelado en 2020 y 2021 debido a la pandemia, este año coincide con el inicio del "jubileo de platino" y provocó un gran interés y emoción entre los ciudadanos, sobre todo por los problemas de salud que ha sufrido la reina en los últimos meses.

Este jueves, decenas de miles de personas se agolpaban en los alrededores del palacio, perfectamente acordonados con barreras metálicas y vigilados por policías con sus característicos cascos abombados.

Members of The Royal Family arrive at Horse Guards Parade travelling in carriages pulled by horses from the Royal Mews.The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis travel in a barouche pulled by horses Shamus & St Ives. pic.twitter.com/6Y34iLOyPc