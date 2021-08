Miles de griegos protestan contra la vacunación obligatoria del personal sanitario

"No estamos contra las vacunas, sino contra el fascismo" y "¡Viva la democracia!", se leía en las pancartas de los manifestantes, que llevaban también banderas griegas.

"Es increíble que me suspendan del trabajo porque me niego a vacunarme, cuando durante meses he estado ayudando a contener la epidemia, trabajando en condiciones muy difíciles", dijo Christos Bakakios, conductor de ambulancia.

Para Lina, una enfermera que pidió el anonimato, "el sistema sanitario griego se derrumbará si ponen al personal sanitario que se niega a vacunarse en desempleo parcial". "Los hospitales ya están sobrecargados, no tendría sentido", dijo.

El gobierno griego decidió tomar medidas para animar a la población a vacunarse ante la propagación de la variante delta del coronavirus. El 99% de los pacientes intubados en los hospitales no están vacunados.

Desde el 16 de agosto, los empleados de las residencias de ancianos están obligados a vacunarse.

Más de 5,7 millones de los 10,7 millones de habitantes de Grecia están totalmente vacunados. Pero preocupa la propagación de la variante delta en el país.

Más de 13.600 personas han muerto por el coronavirus en Grecia.