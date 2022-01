Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



Una provincia de España se encuentra en duelo, luego que dos niñas de 8 y 4 años murieran tras sufrir fuertes golpes cuando el castillo inflable en el que jugaban fuera elevado por la fuerte brisa. En el municipio se declararon 3 días de luto oficial por sus muertes.

La lupa de España se encuentra sobre Mislata, un municipio de Valencia que es noticia debido a la tragedia que sucedió el pasado 4 de enero mientras los residentes celebraban la fiesta de navidad. El castillo inflable en el que se encontraban 9 niños saltando fue brutalmente elevado por los cielos debido a una ráfaga de viento, que al desplomarse, hirió de gravedad a dos niñas y dejando a otros con heridas leves. Ellas eran Vera, de 4 años, y Cayetana de 9. Ambas ingresaron a la unidad de cuidados intensivos ya que presentaban fuertes contusiones.

Cayetana se encontraba en el saltarín junto a su hermano mayor de 11 años, su madre relata que cuando vio indicios de que el inflable podía moverse, intentó sujetarlo con sus propias manos, sin embargo, esto no fue suficiente a comparación de la fuerza del viento. La pequeña de 8 años murió la madrugada del 5 de enero, horas después de haber ingresado al hospital, pues sus heridas eran muy graves, y los intentos del equipo médico no dieron resultado. Su hermano también fue llevado al hospital, junto a otros 6 niños, no obstante, estaban fuera de peligro pues los golpes que recibieron no eran de gravedad.

⚫️ Ante el trágico suceso acontecido en la tarde de ayer en un atracción ferial, @AjMislata declara luto oficial hasta el viernes 7 de enero por el fallecimiento de una de las niñas accidentadas.Convocamos 1 minuto de silencio hoy a las 13h en la puerta del consistorio pic.twitter.com/J2fz050WYP — AjuntamentDeMislata (@AjMislata) January 5, 2022

En cambio, cuando Vera ingresó a emergencias estuvo en estado crítico hasta el 8 de enero que los doctores le diagnosticaron muerte cerebral debido a un fuerte golpe en la cabeza. Después de varios días en incertidumbre, su familia fue notificada el domingo 10 de enero que la menor de 4 años había fallecido. Ante esto, y con la esperanza de ayudar a otros niños, el padre de Vera notificó que gestionaría el papeleo necesario para que los órganos de la niña puedan ayudar a otros de su edad que están en espera de un trasplante de órganos.

⚫️Ante la trágica perdida de la otra niña que se encontraba ingresada grave por el accidente del pasado 4 de enero, @AjMislata declara luto oficial en el municipio hasta el próximo miércoles 12 y convocamos un 1 de silencio hoy a las 12h en la puerta del consistorio. DEP. pic.twitter.com/qnSmmoJk6M — AjuntamentDeMislata (@AjMislata) January 10, 2022

El municipio de la ciudad lamentó la muerte de las niñas y decretó luto oficial hasta el miércoles 12 al mediodía, además de suspender los actos previstos. Asimismo, el alcalde de la localidad, partidos políticos y distintas organizaciones han extendido sus condolencias a las familias.

Según la investigación, el castillo contaba con la aprobación de un ingeniero, donde este había confirmado que se encontraba sujetado de dos lados para prever que este se mueva, sin embargo, fallaron. Un informe del Grupo de Homicidios de la Policía sostiene que el castillo no estaba anclado, únicamente se encontraba sostenido a sacos de tierra, bancos y árboles de la plaza, lo que no fue suficiente cuando la brisa llegó.

Los padres de Cayetana compartieron en un diario local unas pequeñas palabras que les sirven de aliento, " Querida Cayetana, tus papás te quieren muchísimo. Eres y siempre serás nuestro ángel. Cariñosa, amable y muy noble. Sabemos que cuidarás de nosotros y de tu hermano Jaime allí donde estés. Danos muchas fuerzas para soportar tu pérdida. Te queremos". También agradecieron al personal médico, policías y bomberos que ayudaron a controlar el incidente, "Sabemos que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder salvarla", reconoció agradecida Marta, madre de Cayetana.

Debido a la negligencia e irresponsabilidad, ambas familias se encuentran en un proceso legal para demandar a los implicados.