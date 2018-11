Negociador asegura que la UE apoya el acuerdo preliminar sobre el 'brexit'

"Estoy satisfecho de que los ministros hoy apoyaran el paquete general (del acuerdo)", declaró el político francés durante la rueda de prensa posterior a una reunión de ministros donde se abordó el pacto provisional sobre el "brexit".

Precisó que, "en particular", los Veintisiete apoyan el borrador del pacto sobre la retirada británica logrado el miércoles pasado entre los negociadores comunitarios y del Reino Unido.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros que seguirán en la UE tras el "brexit" esperan dar luz verde a ese pacto en una cumbre extraordinaria el próximo domingo.

No obstante, el acuerdo también necesita el visto bueno de parlamentos como la Eurocámara o el de Westminster, donde la primera ministra británica, Theresa May, no tiene garantizados los apoyos necesarios.

Barnier indicó este lunes que en la Unión Europea aún deben determinarse los procedimientos internos para acordar la extensión del periodo de transición, que en principio se prolongará desde el día posterior a la marcha de Londres, el 30 de marzo de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020, y durante el cual se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico.

El borrador del acuerdo sobre la salida contemplaba la posibilidad de extender ese plazo una sola vez, de forma limitada y con la luz verde conjunta de la UE y el Reino Unido.

En una reunión con embajadores este domingo, Barnier abrió la puerta a que el periodo transitorio se extienda hasta finales de 2022, pero hoy el político francés no hizo referencia a fechas concretas.

Aun así, subrayó que la transición es un periodo de "incertidumbre" porque no se habrá fijado aún la futura relación entre el Reino Unido y los Veintisiete.

"Es un periodo, sin duda, de estabilidad en el mercado único, pero de incertidumbre sobre lo que seguirá, y nadie está interesado en esa incertidumbre, ni en un lado ni el otro", comentó, y añadió que una posible extensión exigiría acordar con los británicos sus contribuciones financieras durante el tiempo que dure la transición, también si se alarga finalmente más allá de 2020.

De todas formas, no señaló a cuánto ascendería la aportación económica por cada año de transición.

Agregó que, dadas las posiciones planteadas hoy por los ministros y ayer por los embajadores, durante esta semana espera realizar una propuesta "definitiva y precisa para fijar una fecha sobre el momento límite" para decidir la posible extensión de este periodo.

Subrayó, de todas formas, que aún no se ha tomado la decisión de prolongar la transición.

En cualquier caso, recalcó que la transición será un periodo "útil" tanto para la UE como para el Reino Unido en el que se negociará la futura relación entre ambas partes y Londres podrá prepararse para su nueva situación fuera del club comunitario.

En cuanto a la declaración de la futura relación, cuyo borrador se dio a conocer el miércoles y cuya versión definitiva la Comisión Europea pretende tener lista mañana, el negociador dijo que ese documento abrirá la puerta a una "asociación económica y estratégica ambiciosa".

Barnier apostó por ir más allá de un área de libre comercio en la futura relación entre Londres y Bruselas.