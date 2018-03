El PD italiano ratifica que no apoyará un nuevo Gobierno y prepara su futuro

El Partido Demócrata (PD) italiano ratificó hoy que ejercerá como oposición en la nueva legislatura y no apoyará un Gobierno de la derecha o del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), mientras prepara su futuro tras su descalabro electoral.

"Ahora compete a quien ha recibido el mayor consenso el honor y el deber de gobernar el país. Nosotros continuaremos sirviendo a los ciudadanos desde la oposición", señaló el subsecretario Maurizio Martina ante la plana mayor de la formación de centroizquierda.

En concreto se dirigió a Luigi di Maio, candidato del M5S, el partido más votado en solitario, y al del la Liga Norte (LN), Matteo Salvini, la más fuerte dentro de la vencedora coalición de centroderecha, ambos sin mayoría suficiente para formar Gobierno.

"Queridos Di Maio y Salvini, asumid vuestras responsabilidades. Mediremos junto a los ciudadanos vuestra coherencia, día a día, respecto a lo que habéis prometido con facilidad y contado durante meses de propaganda sin límite", les retó.

La ejecutiva del partido, integrada por 120 miembros, finalmente aprobó la línea de Martina y, con la negativa a apoyar a la derecha o al M5S, Italia sigue adentrándose en un escenario de difícil gobernabilidad, a no ser que pacten los dos polos vencedores.

Los dirigentes del PD se reunieron hoy en Roma para, en primer lugar, tomar nota de la dimisión tras el fracaso electoral de su secretario general, Matteo Renzi, ausente en el encuentro.

El ex primer ministro aseguró en internet que, a pesar de que dimite como líder del PD, "como es justo tras una derrota", no se rinde: "Aunque se ha perdido una batalla, no hemos perdido las ganas de luchar por un mundo más justo", apuntó.

Hasta que se elija un nuevo liderazgo, las riendas de la formación las toma Martina, de 39 años y ministro de Agricultura los últimos cinco años.

"Guiaré el partido con la máxima colegialidad e implicando a todos", proclamó ante la dirección de una formación marcada por las divisiones en los últimos años.

Abordó los próximos pasos para el futuro del partido, que en abril próximo celebrará una asamblea nacional y que, en vez de convocar un congreso y unas primarias, primero deberá "dar inicio a una fase constituyente y reorganizativa" postelectoral.

En la ejecutiva, sus principales exponentes estaban llamados a abordar la posibilidad de apoyar un Gobierno de la coalición de derechas o del Cinco Estrellas, pero se decantaron por dar portazo a esa idea, como indicó Renzi antes de dimitir.

El ministro italiano de Infraestructuras en funciones, Graziano Delrio, líder de una corriente que congrega a un 20 % del PD, avanzó su postura sin medias tintas: "Estaremos donde nos han puesto los electores: en la oposición", dijo, según los medios locales.

También el titular de Justicia en funciones, Andrea Orlando, que abogó por permanecer en la oposición porque de lo contrario "se traicionarían los compromisos electorales adquiridos", pidió implicarse en la vida política y no abandonar las funciones que corresponden.

El alcalde de Florencia (centro de Italia), Dario Nardella, llamó a elaborar un "análisis verdadero y profundo" sobre lo ocurrido en las elecciones, en las que el PD cayó hasta obtener algo más del 18 por ciento de los votos, y expresó su postura de "ser alternativa a un Gobierno de la Liga o del M5S" desde la oposición parlamentaria.

La reunión del PD era seguida con gran atención por el M5S, que buscaba entre sus filas un resquicio que permitiera recabar apoyos y escaños suficientes que le aupara al Ejecutivo.

Ante la negativa, Di Maio no tardó en arremeter contra esa decisión: "Los italianos esperan responsabilidad de quien ha hecho esta ley electoral, pero asistimos a los típicos juegos de poder a costa de los ciudadanos", lamentó en la red social Twitter.

Por su parte el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, cuyo partido Forza Italia iba en la coalición derechista, reclamó hoy en el periódico "La Stampa" que el PD "se haga cargo" de apoyar el Gobierno. Sin embargo, el líder de la Liga se mostró reacio, pues "los italianos no nos han votado para reponer a Renzi en el Gobierno", declaró a medios locales.

Salvini reiteró su apuesta, recibir el encargo para formar Gobierno del jefe del Estado, Sergio Mattarella, a partir del 23 de marzo y después acudir al Parlamento para pedir apoyos, pero solo en base a su programa y a sus puntos más importantes.

Entre estos citó la derogación de la reforma de las pensiones que en 2011 retrasó la edad de jubilación, discutir los tratados europeos y controlar la inmigración clandestina, sobre la que hizo gran parte de la campaña que convirtió a la Liga en el principal partido de derecha.