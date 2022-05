El papa Francisco y el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Cirilo han protagonizado un cruce de palabras fuertes en los últimos días, producto del conflicto ruso en Ucrania.

Todo se dio, según el diario BBC en español, en una entrevista que diera el Papa al influyente medio italiano Il Corriere della Sera, donde se le consultó sobre la postura de la Iglesia católica sobre el conflicto en tierras ucranianas que fue desatado por el ejército de Vladimir Putin en febrero de 2022.

Vea también: Panamá: Aumentan a 1,919 los nuevos contagiados por la COVID-19; hoy se confirmaron dos muertos

Francisco destacó que conversó con Cirilo por espacio de 40 minutos a través de la plataforma Zoom y durante ese encuentro el Patriarca le leyó un documento con “ todas las justificaciones de la guerra”.

Luego que el Papa escuchará los argumentos del Patriarca le expresó que su lenguaje debe ser en busca de la paz.

" Escuché y le dije: no entiendo nada de esto. Hermano, no somos sacerdotes de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. El patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin", afirmó el máximo jefe del catolicismo.

Vea también: Guerra entre pandillas deja 75 muertos desde fin de abril en Haití

Tras conocerse las palabras de Francisco en la entrevista, la oficina de prensa del Patriarca Cirilo calificó de “lamentable” las declaraciones y “ que se usó el tono equivocado”.

" Tales declaraciones no contribuyen a establecer un diálogo constructivo entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa rusa, que es particularmente necesario en este momento", destaca la comunicación oficial de la oficina del Patriarca.

Este intercambio de palabras es el conflicto más reciente que se conoce entre iglesias. El patriarca Cirilo, cercano a Vladimir Putin se mantiene a la defensa de las acciones del Kremlin contra Ucrania.

Fuentes periodísticas señalaron que Cirilo podría ser incluido en un paquete de sanciones económicas por apoyar el conflicto que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados ucranianos en todo el mundo.

Vea también: OPS lanza comisión de alto nivel para abordar "crisis de salud mental" por covid-19