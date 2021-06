Puigdemont considera insuficientes los posibles indultos a los independentistas catalanes

Por AFP



El líder independentista catalán Carles Puigdemont declaró este viernes que los indultos que podría conceder en breve el gobierno español de Pedro Sánchez a los presos condenados por el fallido intento de secesión de 2017 no son suficientes.

Puigdemont recibió en Bélgica, donde reside y es eurodiputado, al nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès.

"Está claro que no es una solución política al conflicto político", valoró Puigdemont en una comparecencia junto a Aragonès en Waterloo.

Para el expresidente regional de Cataluña, que no se puede beneficiar de los indultos al no haberse presentado ante la justicia en España, esa medida de gracia no se traducirá en un avance de las demandas históricas del independentismo.

Entre las medidas que piden los separatistas está la celebración de un reférendum de autodeterminación pactado, y la amnistía de todos los implicados en el desafío de 2017. Ambas son rechazadas de pleno por el gobierno de Sánchez.

"Es evidente que el Estado español se ve abocado a hacer unos indultos porque sabe perfectamente que si no es él quien toma la iniciativa, otros la tomarán por él", añadió Puigdemont en referencia a los tribunales europeos.

A las puertas de la llamada "Casa de la República", el cuartel político que estableció en esta ciudad del centro de Bélgica, el líder catalán reconoció, sin embargo, que después de las familias de los presos, pocas personas se alegran más que él de la salida de la cárcel de sus "compañeros y amigos".

A diferencia de los líderes en prisión, Puigdemont huyó a Bélgica días después de la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017. Pese a ser eurodiputado, el gobierno reiteró hace unos días su intención de detenerlo para ser juzgado en caso de que decidiera regresar a España.

"La solución que nosotros seguiremos exigiendo es una amnistía que dé cobertura a toda la represión, también a la que se padece desde el exilio", aseguró a su lado Aragonès, de un perfil más moderado y miembro del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).

El encuentro entre ambos, el primero desde las tensas negociaciones entre sus formaciones para formar gobierno y que desembocaron en la toma de posesión de Aragonès hace menos de un mes, se ha producido el mismo día que Pedro Sánchez desempeña una intensa agenda en Barcelona, como parte de su hoja de ruta hacia los probables indultos.

Todo apunta a que en los próximos días el gobierno concederá el indulto a los doce condenados por la escalada independentista de 2017. Nueve de ellos cumplen penas de entre 9 y 13 años de cárcel, incluido el influyente Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat con Puigdemont y líder del partido de Aragonès.