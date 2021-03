Reina Isabel II aboga por 'dedicación al deber', antes de emitirse entrevista a Enrique y Meghan

La alocución de la monarca británica tuvo lugar durante el Commonwealth Day Service, y se produjo horas antes de transmitirse la entrevista, supuestamente reveladora, que ha abierto una gran brecha entre el palacio de Buckingham y la pareja residente en Estados Unidos.

Vea también: Meghan Markle, del cuento de hadas al conflicto siguiendo los pasos de Diana

En el mensaje prefilmado en la londinense abadía de Westminster, donde el año pasado en un servicio similar, Meghan y Enrique hicieron su última aparición antes de renunciar a sus obligaciones monárquicas, la reina elogió a todos aquellos en la Commonwealth que durante la pandemia se han sacrificado por los demás.

"Si bien el año pasado las experiencias han sido distintas en la Commonwealth, se han mostrado conmovedores ejemplos de coraje, compromiso y dedicación al deber en forma desinteresada en cada lugar de esta mancomunidad" de naciones, afirmó.

"Los momentos de duras prueba sufridos por tantos han llevado hacia una apreciación más profunda del apoyo recíproco y el sostén espiritual del que gozamos al estar en contacto con otros", añadió.

Harry y Meghan, quienes se mudaron a California, decidieron el mes pasado que no retomarían sus roles en tanto miembros miembros de la realeza.

Lo concerniente al servicio y el deber se volvió un punto de discordia cuando Meghan y Enrique rompieron los lazos con la familia. Rl mes pasado dijeron en un comunicado: "Todos podemos vivir una vida dedicada al servicio. El servicio es algo universal".

🌍 In this year’s #CommonwealthDay message The Queen pays tribute to the way in which communities across the family of nations have come together in response to the pandemic. pic.twitter.com/rOoUMJLlKg