Sánchez fracasa en la segunda votación para ser presidente del Gobierno

Sánchez obtuvo 124 votos a favor, frente a 155 negativos y 67 abstenciones. La votación tuvo lugar tras un corto debate protagonizado por un duro intercambio de reproches entre los dirigentes socialistas y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quienes se acusaron mutuamente por el fracaso de las negociaciones para un Gobierno de coalición.

Sánchez constató que "el acuerdo no ha sido posible" y lamentó la pérdida de una "histórica oportunidad" para formar un Ejecutivo de izquierdas. Sánchez aseguró que deseaba formar una coalición con UP, pero "no a cualquier precio", y reprochó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que quería entrar en el Gobierno español "para controlarlo".

En la misma línea, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista (PSOE), Adriana Lastra, aseguró que "nosotros queremos negociar de buena fe, pero no vamos a aceptar chantajes" y recordó a Iglesias que "no ganó las elecciones".