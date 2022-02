Por AFP



Estados Unidos acusó el domingo al presidente ruso, Vladimir Putin, de "fabricar amenazas" al colocar a sus fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima, en medio de la crisis de Ucrania.

" Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC al ser consultada sobre el anuncio de Moscú.

" En ningún momento Rusia fue amenazada por la OTAN o Ucrania (...) Resistiremos esto. Tenemos la capacidad de defendernos", agregó.

En tanto, la embajadora de Washington ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, condenó enérgicamente la puesta en alerta de las fuerzas de disuasión nuclear rusas.

" Significa que el presidente Putin continúa intensificando esta guerra de una manera totalmente inaceptable", dijo en una entrevista en la cadena CBS.

Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país.

La posición de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tachó este domingo de "irresponsable" a Rusia después de que el presidente Vladimir Putin pusiera en alerta a la "fuerza de disuasión" nuclear del ejército ruso.

"Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", declaró Stoltenberg a la CNN.

"Y, por supuesto, si se combina esta retórica con lo que están haciendo sobre el terreno en Ucrania, librando una guerra contra una nación soberana independiente, llevando a cabo una invasión en toda regla de Ucrania, esto añade gravedad a la situación". añadió.

Según el secretario general de la organización, estas declaraciones de Putin están precedidas por un discurso "muy agresivo" por parte de Rusia "desde hace varios meses y principalmente en las últimas dos semanas".

"No solo amenazan a Ucrania, sino también a los países aliados de la OTAN, y piden que retiremos nuestras fuerzas armadas del flanco este de la alianza", agregó.

Vladimir Putin anunció el domingo que puso en alerta a la "fuerza de disuasión" del ejército ruso, que puede incluir a la nuclear, en el cuarto día de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El presidente ruso dijo que lo hacía por las "declaraciones belicosas de la OTAN" hacia Rusia.

En una entrevista difundida el domingo por la BBC, Stoltenberg también llamó a los Estados miembros de la OTAN a "crear un frente común" contra la "retórica amenazante" de Moscú.

"Nuestro mensaje es muy claro: los países de la OTAN se defienden y se protegen los unos a los otros. La OTAN no quiere una guerra con Rusia, no buscamos la confrontación. Somos una alianza defensiva", pero que "no haya malentendidos ni errores de cálculo sobre nuestra capacidad para defender a los aliados" ante posibles ofensivas rusas, insistió.

En cuanto a las acusaciones de Moscú de "declaraciones belicosas de la OTAN", el secretario general de la organización negó que fuera cierto.