Varios coches patrulla de la policía y ambulancias se encuentran en el lugar de suceso, señalaron las fuentes.

También indicaron que han arrestado a un individuo, pero no han ofrecido más datos al respecto.

Las imágenes y fotografías ofrecidas en las redes sociales muestran daños materiales causados en la acera y alrededores, así como una importante presencia de agentes armados sobre el terreno y un helicóptero que sobrevuela la zona, en pleno centro de Londres y una de las más concurridas de la ciudad.

Un vídeo colgado en Twitter muestra a un hombre que está siendo retenido por otras cuatro personas, ninguna de las cuales va uniformada.

Detrás de ese grupo de individuos se aprecia un coche de color negro con la puerta del conductor abierta, que parece que ha colisionado con otro vehículo.

"Se ha producido un incidente grave en el exterior del museo. Estamos trabajando con la policía para ofrecer información actualizada" informó el Museo de Historia Natural en un tuit.

Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp