Vaticano pide a presidentes de episcopados que se reúnan con víctimas de abusos

Así lo expresan en una carta que se ha enviado hoy a las conferencias episcopales y en la que se exhorta a todos los participantes "a seguir el ejemplo del Papa Francisco y encontrarse personalmente con víctimas de abusos antes del encuentro de Roma".

"El primer paso debe ser tomar conciencia de la verdad de lo ocurrido. Por esta razón, urgimos a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado", escriben los miembros del comité organizador elegidos por Francisco.

En la misiva explican que "dichos encuentros personales son una forma concreta de reafirmar que los supervivientes del abuso clerical son la prioridad en la mente de todos durante el encuentro de febrero".

Francisco eligió para el comité organizador al arzobispo de Chicago (EEUU), Blase J. Cupich; arzobispo de Bombay, cardenal Oswald Gracias y a dos figuras que se han caracterizado por su batalla contra los abusos: el recientemente nombrado secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el maltés Charles Scicluna, y el presidente del centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia Gregoriana y miembro de la Comisión para la Tutela de menores, Hans Zollner.

Ellos firman esta carta dirigida a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales, en las que dicen que "si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y futura".

"Mientras no haya una respuesta completa y comunitaria, no solo no lograremos curar a las víctimas/supervivientes de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo", añaden.

La comunicación contiene también un cuestionario adjunto que hay que rellenar antes del 15 de enero y que podrá proporcionar "una herramienta para que todos los participantes en el encuentro de febrero expresen sus opiniones de manera constructiva y crítica a medida que progresamos en la identificación de dónde se necesita ayuda para llevar a cabo reformas ahora y en el futuro, y para ayudarnos a tener una visión completa de la situación en la Iglesia".

Les instan a que todos ellos asuman el desafío que tiene la Iglesia uniéndose "en solidaridad, humildad y penitencia para reparar el daño causado, compartiendo un compromiso común de transparencia y responsabilizando a todos en la Iglesia".

Según una nota del Vaticano, "la reunión se centrará en tres temas principales: responsabilidad, asunción de responsabilidades y transparencia, y los participantes trabajarán juntos para responder a este grave desafío".

En la inédita reunión, ya que en la historia de la Iglesia nunca se había hecho este tipo de convocatoria sino en los Concilios, además de los representantes de las 130 Conferencias Episcopales, también participarán víctimas de los abusos por parte del clero.

Así como jefes de las Iglesias católicas orientales, los responsables de los diferentes dicasterios y representantes de las Uniones de Superiores Generales tanto femenina como masculina y miembros de la Comisión de la Protección de menores, entre otros.