La policía europea arresta a cerebros de gran red de tráfico humano

Una fuerza especial, liderada por Alemania, y con participación de Austria, Hungría, Rumania, Serbia y Holanda, también detuvo a 126 cómplices, en su mayoría en Austria, indicó la agencia policial europea Europol.

Europol, que coordinó la operación que fue lanzada en agosto pasado, describió a los detenidos como "altamente peligrosos", "en su mayoría sirios", y con "contactos en el origen, en el tránsito y en el país de destino" del tráfico

La investigación reveló que "los detenidos facilitaron el tráfico de al menos 10.000 migrantes hacia la UE, en su mayoría afganos, paquistaníes y sirios" agrega el comunicado de la agencia, con sede en La Haya.

La operación lanzada el año pasado detectó 916 "incidentes de tráfico" humano, permitió el registro de 151 viviendas así como la incautación de cerca de un millón de euros (USD 1,08 millones), agrega Europol.

Los traficantes usaron bodegas de carga, camionetas y vehículos particulares para transportar a los migrantes desde Turquía hasta la región de los Balcanes, Rumania y Hungría, y luego hacia Austria, Alemania y Holanda.

Los sospechosos cobraban entre 4.000 euros (USD 4,300) y 10.000 euros para transportar a cada migrante "en condiciones extremadamente precarias", y con "riesgo para la vida" de los migrantes, según Europol.

