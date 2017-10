El exdirector del diario británico "The Guardian" Peter Preston ha lamentado que los medios de comunicación divulgaran "noticias falsas" sobre los heridos durante el referéndum de independencia de Cataluña del pasado 1 de octubre.

"La falta de comprobación de las fotografías de aquellos que supuestamente resultaron heridos en movilizaciones independentistas recientes no hicieron ningún favor al periodismo", señala Preston, director del diario británico entre 1975 y 1995.

En un artículo de opinión firmado en el diario, Preston asegura que algunas imágenes de heridos sangrando que se hicieron "virales" eran "material antiguo de una huelga de mineros de hace cinco años".

"Aquella mujer que tenía todos los dedos rotos. No los tenía. ¿ Aquel niño de seis años paralizado por la brutalidad policial? No ocurrió. Heridas graves aquel día: tan solo dos", afirma.

El exdirector de "The Guardian" puntualiza que "no es que las intervenciones de la Guardia Civil a golpe de porra no fueran violentas y pavorosas".

"Pero las informaciones sobre lo que ocurrió -incluido el detalle de aquellos 893 votantes heridos- no se habían comprobado de forma independiente", afirma Preston.

"Con noticias falsas aparentemente surgiendo de cada poro de los medios de comunicación, habría sido deseable un poco más de diligencia sobre las cifras y las imágenes del referéndum catalán", señala el artículo.

Tras los incidentes registrados en el referéndum ilegal del 1 de Octubre, el Gobierno español explicó que el número de heridos facilitado por el Ejecutivo catalán -supuestamente cercano a los 900- "no se compadece con la realidad".

La Generalitat de Cataluña informó también el mismo día del referéndum que sólo dos personas resultaron heridas graves, una de ellas a causa de un infarto, y la otra por un pelotazo de goma.