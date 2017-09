El exilio cubano muestra su apoyo a las nuevas medidas de EE.UU. e incluso pide más

"Van en la dirección correcta", que es "ayudar a acabar con el régimen de la isla en el corto plazo", aseveró hoy a Efe Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano.

María Elena Alpízar, representante de las Damas de Blanco en Estados Unidos, indicó, por su parte, que está de acuerdo, pero no "contenta del todo", porque a su juicio las relaciones diplomáticas deberían volver al "status quo" de antes de la normalización acordada por Barack Obama con Raúl Castro en 2015.

El presidente estadounidense, Donald Trump, debería "suspender la condición de embajada" a su representación diplomática en Cuba y no darle "más prebendas a la tiranía castrista", agregó.

Un alto funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, confirmó que el Gobierno ordenó hoy la retirada de todo su personal no esencial en su embajada en Cuba y la suspensión indefinida de la emisión de visados a cubanos desde allí, y que además pidió a los estadounidenses que no viajen a Cuba.

Todo ello debido a los "ataques" sufridos por al menos 21 estadounidenses destinados en la isla, que han tenido problemas de salud como consecuencia de los mismos.

"Dado que la seguridad de nuestro personal está en riesgo y no podemos identificar la causa de los ataques, creemos que los ciudadanos estadounidenses podrían peligrar también y les advertimos de que no viajen a Cuba", indicó el funcionario, que afirmó que algunos de los ataques se han producido en hoteles.

Silvia Iriondo, dirigente de Madres y Mujeres contra la Represión (MAR por Cuba), señaló a Efe que estas medidas muestran que obviamente en la reciente reunión del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, "no le fue bien al régimen de Cuba".

Ambos se reunieron en Washington el 26 de septiembre para hablar sobre los supuestos "ataques acústicos" que sufrieron hace meses varios diplomáticos estadounidenses en la isla.

Rodríguez le "reiteró" a Tillerson que "el Gobierno cubano no ha perpetrado nunca ni perpetrará ataques de ninguna naturaleza contra diplomáticos. Tampoco ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros para este propósito".

Iriondo manifestó su apoyo a la política aplicada respecto a Cuba por el Gobierno de Trump y reclamó, al igual que hizo Alpízar, "más sanciones".

Preguntada sobre si no teme que las medidas perjudiquen al pueblo de Cuba, Iriondo, al igual que Orlando Gutiérrez, opinó que las penurias que sufren los cubanos se deben a cuestiones internas, no externas.

"Sufren por las condiciones que les impone el régimen castrista", que es el único responsable, aseveró. Politólogo y director de la organización Patria de Martí, Julio M. Shiling, consideró en unas declaraciones a Efe que las medidas anunciadas hoy son "una respuesta corta teniendo en cuenta lo ocurrido".

"Es algo flojo y se puede revertir en cualquier momento", agregó.

A su juicio, no hay duda alguna de que el castrismo es el responsable de los ataques acústicos. "La metodología ha cambiado, pero no los propósitos. Ahora el castrismo no usa guerrilleros en una montaña, sino gente de cuello y corbata", agregó.