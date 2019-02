El expresidente hondureño Porfirio Lobo rechaza haber malversado fondos públicos

"Yo no he malversado fondos, no he abusado de mi autoridad porque no he cometido ningún delito", subrayó Lobo en declaraciones a periodistas.

El exgobernante señaló además que el CNA tiene "derecho de pedir cuentas", pero también él a defenderse.

El CNA denunció este lunes que Lobo incurrió en una supuesta malversación de más de un millón de dólares del Estado que serían destinados a programas sociales, pero los habría utilizado en la seguridad presidencial.

Según la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción, Lobo y el exsecretario del Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial Wilfredo Cerrato, son los "presuntos responsables de haber malversado más de 25 millones de lempiras (un poco más de un millón de dólares)".

"Si lo que pretenden es callarme, están muy equivocados; seguiré adelante, y claro, aquí no hay ley y esa es la parte que a uno le genera cierto tipo de dudas porque la confianza en el aparato de justicia cada vez se pierde más", enfatizó Lobo.

Añadió que en las solicitudes de transferencia que el Despacho de la Presidencia y la Oficina de la Primera Dama hicieron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), no hubo ninguna irregularidad.

El exgobernante señaló que la Casa Presidencial manejaba dos programas sociales para zonas urbanas y rurales, pero solo uno contaba con financiación.

"Todo tiene relación con el ejercicio de la Presidencia, nada con un fin particular, lesionar los intereses del Estado ni apropiarse de ningún dinero", subrayó.

Lobo dijo que su equipo de abogados está trabajando para conocer los detalles de la acusación presentada por el CNA y pidió además investigar "otros períodos presidenciales", no solo el suyo.

El CNA indicó que la investigación se inició en 2017 y se logró identificar que desde el Despacho de la Presidencia y la Oficina de la Primera Dama "se drenaron fondos que tenían finalidades específicas y se utilizaron para fines distintos durante el año 2013".

Durante la investigación, señala el ente anticorrupción, se analizaron un total de 310 millones de lempiras (12,6 millones de dólares), recursos que fueron transferidos en octubre de 2013 a la Secretaría de Finanzas por el Patronato Nacional de la Infancia.