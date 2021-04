Se filtran palabras del jefe de la diplomacia iraní sobre Soleimani

Por AFP



El presidente iraní, Hasan Rohani, ordenó una investigación después de que se filtrara una grabación de audio con declaraciones del jefe de la diplomacia iraní en las que criticaba el papel del difunto general Qassem Soleimani en la política exterior del país, informó el martes el portavoz del gobierno.

"Creemos que este robo de datos es una conspiración contra el gobierno, el sistema, la integridad de las instituciones nacionales y también contra nuestros intereses nacionales", dijo Ali Rabii a los periodistas.

"El presidente ha ordenado al ministerio de Inteligencia que identifique a los agentes de esta conspiración", añadiendo que el contenido de la entrevista había sido "robado por razones obvias", sin dar más detalles.

Los medios de comunicación extranjeros, incluido el periódico New York Times, han publicado en los últimos días lo que afirman ser extractos de una grabación de una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohamad Javad Zarif, sin decir cómo los habían obtenido.

Según un extracto publicado por el diario estadounidense, el ministro dijo: "En la República Islámica, el ámbito militar manda. He sacrificado la diplomacia en aras del campo militar", cuando el "campo militar" debería estar "al servicio de la diplomacia".

Zarif no comentó la controversia, pero publicó un breve mensaje de audio en Instagram el martes: "Creo que ustedes no deberían trabajar para la historia... No se inquieten tanto por la historia, sino más bien por Dios y por su pueblo".

El lunes, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Said Khatibzadeh, no negó la autenticidad de la grabación, pero declaró que había sido extraída de una entrevista de siete horas que incluía "opiniones personales".

Las declaraciones provocaron fuertes críticas por parte de los medios de comunicación y de los políticos conservadores, ya que el caso del general Soleimani es un asunto delicado. Apodado "el hombre del campo de batalla", Qassem Soleimani murió en un ataque estadounidense con drones, en Bagdad, en enero de 2020.