Nueva era en Medio Oriente tras el reconocimiento de Israel por Emiratos y Baréin

Le presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu firman con los representantes de Relaciones Exteriores de Emiratos y Baréin acuerdos que establecen oficialmente relaciones diplomáticas entre el Estado hebreo y los dos países del Golfo.

Aunque no sean aliados naturales, Emiratos y Bareín comparten con Israel una animosidad común frente a Irán, gigante chiita de la región ubicado del otro lado del Golfo.

Varios Estados árabes petroleros cultivan discretamente sus vínculos con Israel desde hace años, pero la normalización permite a estas relaciones desarrollarse de forma publica, y ofrece oportunidades a estos países que intentan reparar los daños causados por la crisis del coronavirus.

Para Trump, es una victoria importante ante la elección presidencial de noviembre, e incluso la ocasión de aspirar al Nobel de la paz, según la idea de un parlamentario de la derecha popular noruega, que lo propuso a este premio para 2021.

Estos acuerdos son asimismo un triunfo para Netanyahu, y acercan a Israel de su objetivo de ser aceptado en la región.

"¡Otro nuevo avance histórico hoy!" tuiteó el viernes el inquilinos de la Casa Blanca, al anunciar el acuerdo en Israel y Baréin, que se produce un mes después del anuncio del suscrito por el Estado hebreo y Emiratos.

Cólera de los palestinos

Por su parte, los palestinos llamaron a manifestarse el martes para denunciar estos "vergonzosos" acuerdos.

Desde 2002, imperaba el consenso entre los países árabes que la resolución del conflicto israelo-palestino era una condición sine qua non para normalizar relaciones con Israel, que ocupa Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967.

Egipto y Jordania ya firmaron acuerdos de paz con el Estado hebreo respectivamente en 1979 y 1994.

En los paises del Golfo, sin embargo, la reacción a estos acuerdos, considerados por los palestinos como una "puñalada por la espalda", ha sido mucho más moderada.

En cuanto se anunció el acuerdo de normalización entre Israel y Emiratos el 13 de agosto, surgieron divergencias sobre la interpretación de sus términos. Para Emiratos, a cambo de este acuerdo, Israel acepta "poner fin a proseguir su política de anexión de territorios palestinos".

Pero el primer ministro israelí afirmó que la anexión de zonas de Cisjordania ocupada era "postergada", aunque Israel "no renunciaba" a ella.

Asimismo, Netanyahu dijo que se opone, para preservar la superioridad militar de su país en la región, a la venta a Emiratos de aviones de caza norteamericanos F-35 que Abu Dabi desea comprar.

"Aprender a conocerse"

Para los especialistas, todas las partes están "aprendiendo a conocerse", lo cual implica también querellas y malentendidos.

"Se trata de culturas sociales y políticas muy diferentes" considera Barbara Leaf, embajadora de Estados Unidos en Abu Dabi hasta 2018 y ahora investigadora en The Washington Institute for Near East Policy. "Ahora se van a encontrar, y va a ser algo interesante de observar" dice.

Mientras las partes se encaminan a esos territorios inexplorados, el marco de los acuerdos firmados en la Casa Blanca va a definir los ámbitos de cooperación, según Moran Zaga, especialista del Golfo en la Universidad de Haifa, en Israel.

"Vamos a asistir a un desarrollo espectacular en casi todos los ámbitos" dice la especialista. y cita "la ciencia, la cultura", además de los intercambios empresariales y diplomáticos.

"No se ha hablado de paz desde hace 25 años, es una palabra que no se ha escuchado mucho desde que nací. Los israelíes se sienten entusiasmados de volver a escucharla (...) y eso les da un sentimiento de esperanza" agrega Zaga.