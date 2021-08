Presidente palestino y ministro de Defensa israelí mantienen conversaciones

Por AFP



El ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, se reunió con el presidente palestino, Mahmud Abas, en Ramala, un encuentro excepcional que no supone ningún impulso en el proceso de paz, en punto muerto desde hace más de siete años.

"No hay ningún proceso de paz en curso con los palestinos y no habrá ninguno", afirmó el lunes una fuente del entorno del primer ministro israelí, Naftali Bennett, tras la reunión entre los dos responsables el domingo por la noche, un encuentro que no se producía a este nivel desde hacía años.

Las conversaciones en Ramala, donde está la sede de Abas en Cisjordania ocupada, estuvieron dedicadas a "cuestiones de seguridad de rutina" y a la economía, añadió la fuente.

El encuentro se produjo horas después de que Bennett regresara de Washington, donde se entrevistó con el presidente estadounidense, Joe Biden.

Gantz, líder de un partido centrista en la coalición gobernante en su país, dijo a Abas "que Israel busca tomar medidas para fortalecer la economía de la Autoridad Palestina.

También discutieron sobre la situación económica y de seguridad de Cisjordania y la Franja de Gaza, indicó el ministerio israelí de Defensa en un comunicado.

En la reunión participaron también el jefe militar israelí responsable de Asuntos Civiles en los Territorios Palestinos, Ghasan Alyan, así como Husein al Sheij, alto funcionario de la Autoridad Palestina, y Majid Faraj, jefe de la inteligencia palestina.

La oficina de Gantz indicó que él y Abas mantuvieron "una reunión cara a cara" tras las conversaciones más amplias. "Acordaron mantener la comunicación", añadió.

Al Sheij confirmó esta reunión mediante un tuit, pero la Autoridad Palestina no quiso hacer ningún comentario sobre su contenido.

Estos últimos años, las relaciones entre Israel y la Autoridad Palestina se han deteriorado.

Las negociaciones de paz para solucionar un conflicto de más de siete décadas están en punto muerto desde 2014 y por la colonización israelí de los Territorios Palestinos, ilegal según el derecho internacional.

Fortalecer a la Autoridad Palestina

Naftali Bennett, que asumió su cargo en junio al frente de una coalición ecléctica, es un nacionalista que se opone desde hace tiempo a la creación de un Estado palestino.

No obstante, Bennett y su gobierno han buscado restablecer lazos con la Autoridad Palestina, cortados durante el largo mandato del ex primer ministro Benjamin Netanyahu (2009-2021), también derechista y procolonias.

Netanyahu tenía el apoyo incondicional del expresidente estadounidense Donald Trump, que no hizo ningún esfuerzo sustancial para resolver el conflicto.

En cambio, la administración de Biden apoya una solución con dos Estados, israelí y palestino, y reanudó las ayudas financieras a la Autoridad Palestina.

La oficina del actual primer ministro israelí dejó claro que la coalición heterogénea que gobierna Israel, que va desde la izquierda hasta la derecha dura, no planea iniciar conversaciones de paz con los palestinos.

Sin embargo, altos funcionarios israelíes han señalado su interés por fortalecer a la Autoridad Palestina, ante el miedo de que surjan nuevos conflictos entre el poder que representa Abas y el movimiento islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza.

Hamás denunció la reunión de este lunes entre Gantz y Abas afirmando que "agrava las divisiones palestinas".

Enemigos jurados, Israel y Hamás libraron una guerra durante 11 días en mayo pasado. Tras la tregua alcanzada mediante varias mediaciones, prosiguen los intercambios de disparos y actos de violencia esporádicos.

El domingo, Israel lanzó ataques aéreos contra la Franja de Gaza después de que se lanzaran globos incendiarios sobre su territorio desde el enclave palestino.

La semana pasada, los choques entre manifestantes palestinos y policías israelíes cerca de la frontera entre Gaza e Israel dejaron dos palestinos y un francotirador israelí muertos, así como decenas de heridos del lado de los manifestantes.