Neozelandeses se pronuncian en contra de cambiar bandera

Según la comisión electoral neozelandesa, un 56,61% de los votantes se pronunciaron a favor del "No", mientras que un 43,16% eligieron el "Sí" a la nueva bandera, que lleva el helecho plateado de la selección de rugby.

Una victoria del "No" sería considerada como un revés para el primer ministro John Key, que impulsó el cambio para "modernizar el símbolo nacional", que considera "una reliquia colonial" del imperio británico.

La bandera actual incluye a la izquierda el símbolo de la Union Jack del Reino Unido, sobre un fondo azul que representa la constelación de la Cruz del Sur.

El viceprimer ministro Bill English dijo que el gobierno puso en marcha un proceso democrático que da la posibilidad de decidir a los ciudadanos.

"Reconozco que va a haber quienes estén decepcionados con el resultado, pero la mayoría de los neozelandeses se ha pronunciado y tenemos que aceptar esa decisión", señaló en un comunicado.