Un repelente para insectos puede matar al coronavirus, según un estudio

Científicos del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (DSTL) encontraron que el Citriodiol, utilizado en productos antimosquitos como el Mosi-guard, tenía propiedades antivirales aplicado al virus en estado líquido y en una superficie de pruebas.

El producto se aplicó directamente al SARS-CoV-2 en forma de gota y sobre una "piel sintética" de látex, explicó el ministerio en un comunicado. En ambos casos, fue efectivo contra el virus.

En una alta concentración, el "Mosi-guard resultó en una disminución significativa" de esta cepa de coronavirus, añadió.

El Citriodiol se hace a partir de aceite extraído de las hojas y tallos del eucalipto citriodora, que crece en Sudamérica, África y Asia, y ya se sabía que mata otros tipos de coronavirus.

El estudio no ha sido revisado externamente por otros científicos y según el ministerio de Defensa su objetivo es servir de "base para otros organismos científicos que están investigando el virus y sus posibles soluciones".

(1/2) We are sharing our preliminary findings on the effectiveness of Citriodiol in killing Covid-19 today so others can take forward additional research to confirm and expand on our findings. https://t.co/9TTccbpQDQpic.twitter.com/qYlsrstF0R