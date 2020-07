La seguridad en prisión de la británica relacionada con Epstein preocupa a sus amigos

Los cercanos a Maxwell, arrestada el jueves en New Hampshire (EE.UU.) y que será traída a Nueva York para enfrentar los cargos, temen de que ésta sea golpeada o cometa suicidio como ocurrió con Epstein, con quien mantuvo una relación, señala el diario New York Post.

"Estoy absolutamente preocupado por su seguridad ", dijo Christopher Mason, un presentador de televisión y periodista que conoce a Maxwell desde la década de 1980. "¿Creo que (ella) está en peligro? Sí", afirmó al diario.

Mason, quien aparece en la nueva serie documental "Surviving Jeffrey Epstein" que se transmitirá en agosto en Lifetime, agregó que la amenaza para su amiga ahora se dirige a la misma cárcel de Manhattan donde murió Epstein en agosto pasado, podría ser mayor debido a los informes de que podría cooperar con las autoridades.

"Las autoridades están abiertas a la posibilidad de alguna cooperación", dijo Mason, de acuerdo con el rotativo.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestaron el jueves a Maxwell, que fue acusada por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York de seis delitos, en una mansión en la tranquila localidad de Bradford, en New Hampshire, que compró por un millón de dólares en diciembre del año pasado.

Allí llevaba una vida tranquila, cocinaba, vestía con discreción, se ejercitaba dando caminatas o con el saco de boxeo, veía televisión y leía, lejos de la vida ostentosa que alguna vez llevó, en un intento por pasar desapercibida, según ha trascendido en los medios de comunicación.

También señalan que se dedicó a forjar el batallón de abogados de Nueva York, Colorado, el Reino Unido y las Islas Vírgenes que le defenderán.

Cuatro de los cargos están relacionados con "persuadir, inducir, atraer y coaccionar" a menores a viajar con el objetivo de realizar actos sexuales criminales con Epstein entre 1994 y 1997, así como dos delitos de falso testimonio a las autoridades ocurridos en 2016.

El financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, estaba en el centro correccional Metropolitano, una prisión federal en Manhattan, en espera de juicio cuando se ahorcó en su celda en agosto del 2019.

Otro amigo que prefirió no se revele su nombre dijo al diario que no entiende el por qué Maxwell permaneció en EE.UU.

"No entiendo por qué no abandonó el país. Ella tiene amigos muy poderosos y me pregunto por qué se quedó en los Estados Unidos", afirmó y recordó que su amiga tiene las ciudadanías estadounidense, la británica y la francesa, agrega el Post.