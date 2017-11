Expresidente peruano Alan García dice que Odebrecht lo exculpa de sobornos

"Otros se venden. Yo no. Confirmado, tal como dije. Ninguna sigla 'AG' de la agenda Odebrecht menciona pago de coima o sobornos. Compruébelo Usted mismo", escribió García en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, el diario El Comercio informó que, en recientes declaraciones a fiscales peruanos que investigan a líderes políticos, Marcelo Odebrecht admitió que entregó dinero para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Le preguntaron por dos "AG". Dijo que una es la empresa Andrade Gutierrez. Sobre el otro dijo que el Presidente tenía interés en la ejecución del gasoducto. Nada de coimas.(2/2) — Alan García (@AlanGarciaPeru) November 13, 2017

En el caso de unas misteriosas iniciales 'AG', que aparecen varias veces en documentos de Odebrecht, según el diario La República, el empresario admitió que en una ocasión se refiere a García.

"Le preguntaron por dos 'AG'. Dijo que una es la empresa (constructora) Andrade Gutierrez. Sobre el otro dijo que el Presidente (él) tenía interés en la ejecución del gasoducto. Nada de coimas", resaltó García, en referencia a las declaraciones de Odebrecht filtradas por la prensa.

Le preguntaron por dos "AG". Dijo que una es la empresa Andrade Gutierrez. Sobre el otro dijo que el Presidente tenía interés en la ejecución del gasoducto. Nada de coimas.(2/2) — Alan García (@AlanGarciaPeru) November 13, 2017

Hasta ahora en Perú, los expresidentes Alejandro Toledo(2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), han sido acusados de recibir dinero de Odebrecht. Toledo está prófugo en Estados Unidos, y Humala cumple prisión preventiva de 18 meses.

En el caso de García, algunos funcionarios de su segundo gobierno están presos como parte de una investigación por presuntos sobornos.

García instó a la fiscalía a romper la reserva y difundir la declaración por considerar que ésta es "de gran interés nacional". "Ocultarlo es manipulación o encubrimiento", acotó.

El video de la declaración de M.Odebrecht es de gran interés nacional. Ocultarlo es manipulación o encubrimiento(4/4) — Alan García (@AlanGarciaPeru) November 13, 2017

Por su parte, Keiko Fujimori aseguró el viernes que nunca recibió dinero de Odebrecht, en respuesta a lo publicado por El Comercio. "He tenido comunicación con mi defensa legal y me ha confirmado que lo señalado es falso. Claro está que no conozco al señor Odebrecht. Claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo", replicó Fujimori en un video.

La Fiscalía de Brasil hizo llegar a Perú en las últimas semanas anotaciones encontradas en el celular de Marcelo Odebrecht con la frase "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita" (Subir a Keiko a 500 y hacer una visita, en portugués), que haría referencia a la excandidata presidencial en 2011 y 2016.

Odebrecht, envuelta en el escándalo "Lava Jato" de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y el resto de América Latina, admite que en Perú desembolsó 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014, durante las gestiones de los presidentes Toledo, García y Humala.