Bolsonaro visitará EEUU la segunda quincena de marzo

"Ya casi hemos acordado una fecha a principios de la segunda quincena de marzo. Debería ser anunciado oficialmente muy pronto", dijo Araújo en rueda de prensa en Washington.

El canciller dijo que la visita implicará "una nueva visión" de la alianza entre Brasil y Estados Unidos, "en un nivel muy diferente y mucho más profundo".

Trump y Bolsonaro impulsan un cambio en Venezuela, que saque del poder al "dictador" Nicolás Maduro, y son fuertemente críticos de los gobiernos de Cuba y Nicaragua. También comparten posiciones "de línea dura" sobre el cambio climático y el papel de China.

Bolsonaro, quien asumió la presidencia el 1 de enero pasado, prometió forjar una alianza cercana con Washington después de más de una década de gobiernos de izquierda en Brasil.

A mediados de enero, al destacar la revitalización del vínculo comercial con Brasil desde 2003, Trump consideró a Bolsonaro "un gran nuevo líder" y se mostró complacido de que el político brasileño reinvindique la comparación entre ambos.

"Dicen que es el Donald Trump de Sudamérica, ¿pueden creerlo?", dijo Trump en un discurso ante agricultores.

El flamante mandatario brasileño aparentemente disfruta ser considerado "el Trump del Trópico", lo cual parece favorecer la relación del país más grande de América Latina con Estados Unidos.

"Está contento con eso", dijo Trump. "Si no lo estuviera, no me gustaría tanto el país. Pero él me gusta".

El 1 de enero, poco después de que Bolsonaro asumiera el mando de Brasil por un periodo de cuatro años, Trump lo felicitó en Twitter por su "gran discurso" de investidura.

Bolsonaro alimentó desde la campaña electoral el paralelo con el inquilino de la Casa Blanca, con quien comparte un marcado gusto por las declaraciones provocadoras y los exabruptos.

"Soy un admirador del presidente Trump. Él quiere un Estados Unidos grande; yo quiero un Brasil grande", afirmó Bolsonaro en su primera conferencia de prensa tras ganar la primera vuelta de las presidenciales en octubre.