De la Calle descarta invitación de Petro a apoyarlo en la segunda vuelta

El sábado pasado, Petro envió a De la Calle, del Partido Liberal, una carta en la que le invitaba a apoyarlo en la segunda vuelta, a la cual éste respondió hoy con otra misiva en la que argumenta razones políticas y electorales para no aceptar esa propuesta.

El político liberal, que obtuvo 399.180 votos (2,06 %) en la primera vuelta el pasado 27 de mayo, anunció días después que en la segunda votaría en blanco porque no le convencen ni Petro ni el uribista Iván Duque, del partido Centro Democrático, y hoy se ratificó en esa postura.

"Si no pude convencer de votar por mí, suena extraño que logre persuadir a los ciudadanos a votar por otro", manifestó en su respuesta a Petro, en la que califica de "estruendosa derrota" el 2,06 % que obtuvo en las urnas.

En la carta de hoy reiteró lo dicho cuando anunció que votaría en blanco, en el sentido de que "parecería un acto de vanidad, o de estupidez, o ambas, dar consejos electorales" después de su mal resultado como candidato presidencial.

De la Calle, que fue jefe del equipo negociador de paz del Gobierno con las FARC, agregó que su postura no significa que se haya "desentendido" de las elecciones, cuyo resultado considera será "crucial para Colombia" por las implicaciones que puede tener en el proceso de paz, ya que Duque, favorito en las encuestas, ha prometido revisar aspectos del acuerdo firmado.

"Pienso continuar en la defensa de la paz desde un papel ciudadano. No me desentiendo ni me desentenderé jamás del destino del país", agregó. Recuerda que así como tiene diferencias programáticas con Duque, también las tiene con Petro y le impiden apoyarlo.

"Manifesté con claridad mis discrepancias con las candidaturas, incluida la de Colombia Humana", añade en su carta a Petro, en la que le agradece sin embargo "su indeclinable apoyo a la paz desde el comienzo del diálogo" con las FARC.

En la carta enviada el sábado, Petro había invitado a De la Calle a acompañarlo en un esfuerzo de conseguir una paz "integral y definitiva".

En la primera vuelta, Petro obtuvo 4,8 millones de votos (25,08 %), contra los 7,5 millones (39,14 %) recibidos por Duque quien según todas las encuestas lidera la intención de voto para el balotaje con una ventaja de entre 13 y 20 puntos porcentuales.