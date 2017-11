Candidatos de la oposición tendrán espacios en medios públicos, dice el chavismo

El ministro de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró hoy que los candidatos de la oposición tendrán acceso a los medios públicos en la campaña de las elecciones municipales del 10 de diciembre, algo que no ocurrió en la campaña de las regionales del 15 de octubre.

"Vamos a empezar a transmitir de forma completamente gratuita (...) espacios de las candidatas y los candidatos de la oposición y de las candidatas y los candidatos de la revolución a la opinión pública, para que a las votantes y los votantes les llegue el mensaje que estas candidatas y candidatos quieran proporcionar", dijo.

Rodríguez, que es también jefe de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de cara a los comicios de diciembre, hizo este anuncio desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que está a cargo de las elecciones y que es acusado por la oposición de estar al servicio del Gobierno.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no reconoció los resultados de los comicios a gobernadores del pasado 15 de octubre, en las que el oficialismo ganó en 18 de los 23 estados entre denuncias de graves irregularidades durante el proceso en todo el país.

La MUD presentó pruebas de la manipulación de los resultados en el estado sureño de Bolívar, el más grande del país y rico en recursos naturales, donde el CNE habría sumado al oficialista Justo Noguera el número suficiente de votos para darle la ajustada victoria con la que fue proclamado vencedor.

Tres de los cuatro grandes partidos de la MUD no participan en las municipales de diciembre al no confiar en la posibilidad de un proceso justo.

El ministro Rodríguez desechó hoy las críticas al CNE y aseguró una vez más que Venezuela tiene el "sistema electoral más eficiente y transparente del mundo entero".

Rodríguez -que denunció ante el fiscal hace semanas a los partidos de oposición que no se presentan por "convocar a la desestabilización"- afirmó que "no se puede conminar a no votar", un comportamiento que tildó de "antidemocrático" al tiempo que acusó a la oposición de ir a las urnas solo "cuando tienen alguna opción de triunfo".