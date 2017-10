"Voy a seguir con ustedes, voy a seguir en la lucha, me voy a meter en las entrañas de este país, porque eso es lo que yo sé hacer. Yo no me rindo y ustedes no pueden rendirse", dijo Capriles, dos veces candidato presidencial, durante un acto que sirvió para presentar un balance de sus 9 años de gestión como gobernador.

El opositor que ha sido alcalde y diputado y que ejerce en cargos públicos desde hace 20 años, reiteró su apoyo al candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para el estado Miranda, Carlos Ocariz, a quien le prometió acompañar durante una futura administración.

Señaló que las elecciones de este domingo -que debieron realizarse el año pasado pero fueron pospuestas dos veces por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- no fueron una transacción de la MUD con el Gobierno de Nicolás Maduro sino un triunfo del antichavismo.

En este sentido, pidió a los ciudadanos no menospreciar la importancia de esta contienda que marcará, según dijo, el camino hacia un cambio definitivo del poder político en el país, en manos de la llamada revolución bolivariana desde 1999.

La Contraloría General inhabilitó a Capriles para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013, durante su administración como gobernador.

Esta medida deja fuera de competencia al opositor para la elección presidencial que está prevista para 2018. Sin embargo, el político remarcó que su acto de hoy no era "un adiós sino un hasta luego" pues desde el lunes pasará a ocupar "el cargo de luchador por Venezuela".

"A quienes me preguntan '¿ahora qué?, ¿a dónde vas?'; ustedes saben a dónde vamos", agregó.