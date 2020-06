Chile niega haber aplicado 'inmunidad de rebaño' cuando muertes superan las 4.000

El debate surgió después de que Chile se convirtiera en uno de los principales focos de la enfermedad, en especial, Santiago, la capital chilena, en la que viven siete de los 18 millones de habitantes del país, la cuarta urbe con más contagios, según estadísticas divulgadas este viernes por la Universidad Johns Hopkins.

Santiago con 183.533 contagiados desde el inicio de la pandemia, está por detrás de Nueva York, con 385.760 infectados; Moscú con 210.785 y Sao Paulo con 191.517.

Sobre el debate de que se aplicó la inmunidad de rebaño, "quiero aclarar que eso no es así. Todas las medidas que tomó el Gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño", dijo este viernes el ministro de Salud, Enrique Paris, al entregar un nuevo reporte lapidario.

En las últimas 24 horas se sumaron 6.290 nuevos contagiados y 252 fallecidos inscritos, para totalizar 231.391 infectados y 4.093 fallecidos desde el primer caso de coronavirus reportado en el país el 3 de marzo. Santiago suma más del 80% de los casos.

Con cifras alarmantes, expertos revisaron las políticas aplicadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que declaró que Chile era uno de los países mejor preparados de la región para enfrentar la pandemia y que anticipadamente celebró haber alcanzado una "meseta" de contagios a mediados de abril.

En redes sociales, circulan declaraciones del exministro de Salud, Jaime Mañalich -que renunció hace una semana-, en las que reconoce explícitamente la idea del contagio progresivo.

"El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarla adelante", dijo Mañalich, en una entrevista con Canal 13, en abril.

La actual subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó al diario La Tercera en esa misma fecha: "Tenemos que lograr que las personas vayan enfermando progresivamente".

"Las declaraciones no se pueden borrar, pero la verdad es que la estrategia que se implementó no avalaba esa estrategia de rebaño", enfatizó Paris.

Cristóbal Cuadrado, secretario del Colegio Médico, explicó que en base a esa estrategia el gobierno priorizó ampliar la capacidad hospitalaria y el establecimiento de cuarentenas dinámicas y no generales, sin enfatizar en el aislamiento precoz y trazabilidad de contactos, lo que finalmente llevó al país a perder el control de la pandemia.

"Estamos entre 5.000 y 6.000 nuevos pacientes diarios. Es una sobrecarga que el sistema sanitario no tiene capacidad de absorber. Creo que muy pronto vamos a llegar al lamentable escenario de Italia", alertó este viernes Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico.