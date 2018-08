Corte Electoral convoca una sesión en la que puede tratar caso Lula

La presidenta de la corte, la magistrada Rosa Weber, convocó a los otros seis jueces del órgano para una sesión plenaria que está prevista que comience a las 14.30 hora local (17.30 GMT) de este viernes, según indicó el tribunal en un comunicado.

Durante la sesión "puede ser juzgado el pedido de registro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva", según indicó la pública Agencia Brasil, si bien el TSE no divulgó de manera oficial los asuntos que serán objeto de análisis.

La audiencia se producirá un día después del plazo final para las alegaciones de la defensa del exmandatario, cuya candidatura por el Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre ha recibido un total de 16 impugnaciones, entre ellas una de la Fiscalía General.

De acuerdo con 'O Estado de Sao Paulo', la expectativa en la corte es que sea juzgada una medida cautelar para vetar la presencia de Lula en la propaganda electoral en radio y televisión, que empieza el mismo viernes, pero para los aspirantes a la Presidencia comenzarán a emitirse sus piezas el sábado 1 de septiembre.

No obstante, según el rotativo, algunos magistrados no descartan la posibilidad de que sea juzgado incluso la propia viabilidad de la candidatura del ex jefe de Estado, preso desde abril pasado y condenado a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Las sesiones del TSE se celebran normalmente los martes y jueves, siendo poco habitual que se reúnan un viernes.

A pesar de su delicada situación jurídica y de estar virtualmente inhabilitado, el PT ha registrado la candidatura del antiguo dirigente sindical en virtud del sólido liderazgo que ostenta en todas las encuestas publicadas hasta la fecha, las cuales le atribuyen cerca de un 40 % de las simpatías.

No obstante, su candidatura será probablemente anulada por normas que prohíben expresamente que condenados en segunda instancia, como es el caso de Lula, puedan presentarse a cargos electivos.

De no tratarse el asunto el viernes, el TSE tiene de plazo máximo para tomar una decisión hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán 20 días para las elecciones de octubre.