Detienen a un hombre acusado de amenazar a Macri en Twitter

A través del análisis de antenas, los agentes pudieron hallar al sospechoso en la localidad de José C.Paz, desde donde había utilizado su teléfono móvil.

Según reveló el Ministerio de Seguridad en un comunicado, tras detenerlo, incautaron también una pistola, un rifle de aire comprimido, dos réplicas de armas de fuego y dispositivos electrónicos.

Bajo el pseudónimo "vengador fantasma", el detenido supuestamente publicó mensajes que, en su mayoría, iban acompañados de imágenes de armas de fuego y, algunos de ellos, los escribió en idioma vietnamita.

Además del mandatario, recibieron amenazas desde esa cuenta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenio Vidal, y la diputada oficialista Elisa Carrió.

"No vamos a aceptar ningún tipo de intimidación. No hay lugar para estos mensajes y por eso vamos a seguir trabajando, junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes", aseguró Bullrich.