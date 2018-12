Fallo sobre apelación a prisión preventiva de Keiko se sabrá en más 48 horas

Tras escuchar a la defensa de Fujimori y a la Fiscalía, el juez Octavio Sahuanay, quien dirigió la audiencia de apelación, señaló que la decisión no podrá conocerse en el plazo que establece la ley, debido a la abundancia de documentos a analizar, y que la misma será comunicada "en un plazo razonable" a los domicilios de las partes.

La excandidata presidencial cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses desde que el juez Richard Concepción Carhuancho consideró fundado el pedido fiscal que le imputa conformar una organización criminal enquistada en el partido fujimorista Fuerza Popular y que presuntamente ordenó lavar grandes sumas de dinero para financiar la campaña electoral de 2011.

Entre el dinero presuntamente lavado estaría el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado al exsecretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Jaime Yoshiyama y al exministro fujimorista Jaime Bedoya, para la campaña presidencial de 2011.

Durante la audiencia, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, volvió a cuestionar el fallo judicial que el 31 de octubre ordenó la prisión preventiva de su defendida.

Aseguró que el juez Concepción pudo estar influido "por juicios mediáticos sin mediar un justo proceso", y que se trata de una prisión preventiva dictada sin fundamento porque "no hay elementos que indiquen que Keiko Fujimori podía tener conocimiento de la ilicitud de la fuente (dinero)".

Asimismo, cuestionó las informaciones brindadas por un testigo protegido por considerar que no ha sido "corroborado". "¿Cualquier persona dice algo sobre otra y un ciudadano es detenido preventivamente?", cuestionó.

Por su parte, el fiscal Rafael Vela sostuvo que la resolución de prisión preventiva dictada contra Fujimori está "bien fundamentada" y "correctamente motivada" porque "cumple con todos los estándares de constitucionalidad".

El fiscal apuntó que pese a que la defensa de Fujimori señala que esta no conocía de los temas administrativos de su partido, la Fiscalía ha advertido que sí estaba al tanto "de todo lo que sus componentes orgánicos realizaban".

Remarcó que Jaime Yoshiyama, quien mantiene "íntima vinculación y confianza" con Fujimori, se contactó con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para solicitar dinero para la campaña electoral, por lo que aseguró que ella tendría que haber estado al tanto de los aportes ilegales.

Vela advirtió también sobre la voluntad de los integrantes de Fuerza Popular de obstruir a la justicia, que fue evidenciada en las capturas de pantalla del chat "La Botica", en el que participaban la líder opositora junto con congresistas de su bancada, y donde se coordinaba cómo afectar la imagen del fiscal que la investiga, José Domingo Pérez.

"No solo son expresiones políticas. Son expresiones claras de intromisión en aspectos relacionados con la correcta administración de la justicia. Son órdenes que se cumplen instrumentalizando a los partidos políticos", resaltó.

La líder opositora, por su parte, que intervino en la audiencia de apelación mediante una videoconferencia desde el penal limeño Santa Mónica, volvió a considerar la medida en su contra como "injusta, desproporcional y arbitraria".

Afirmó que seguirá en el Perú para enfrentar todos los cargos en su contra "hasta las últimas consecuencias".

"No me he fugado del país. Tampoco he buscado asilo pese a que muchos me lo sugirieron", aseveró, antes de cuestionar si "Vivir en una casa alquilada, o estar casada con un gringo (extranjero) es peligro de fuga?".

"Si yo fui a escuchar la sentencia sabiendo que me iban a meter a la cárcel", agregó.

En esa línea, pidió se respete "el debido proceso, la presunción de inocencia" y que prosiga su juicio, "pero en libertad".

"La Fiscalía no ha mostrado una sola prueba de que yo he cometido un delito", aseveró.