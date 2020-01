Fiscal peruano dice que Keiko Fujimori no posee bienes y hay riesgo de fuga

El fiscal peruano José Domingo Pérez insistió este sábado en que la excandidata presidencial Keiko Fujimori no posee bienes y hay riesgo de fuga, al argumentar su pedido para que se le dicte nuevamente prisión preventiva por 18 meses mientras se le investiga por presunto lavado de activos.

Durante la décima audiencia judicial, en la que Pérez argumenta los motivos por los cuales asegura que hay peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Fujimori, el fiscal recordó que la excandidata "no posee ningún bien a su nombre, salvo una camioneta de 2011".

La investigada no acredita, según el fiscal, "ninguna situación familiar, ninguna situación laboral, no tiene bienes propios que pueda generar que se evite el peligro de fuga".

Keiko Fujimori es investigada por los aportes de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas electorales del 2006 y 2011, un caso que ha revelado otros millonarios aportes ocultos de grandes empresarios peruanos y toda una red de presuntos colaboradores en el sistema judicial para evitar las investigaciones.

"Espero que la abogada diga que Keiko Fujimori vendrá a esta audiencia a decirle a usted que es lo que prefiere: guardar el secreto de los millones de Dioniosio Romero o a su familia", expresó Pérez en alusión al millonario aporte del empresario peruano a una de sus campañas.

El fiscal agregó que la defensa de Fujimori, Giuliana Loza, ha manifestado que "su empleo es ser presidenta de partido político Fuerza Popular, que le pagan por aportes privados, pero no han exhibido los libros contables de 2016 en adelante".

No obstante, el partido de Fujimori no ha presentado a la Fiscalía la documentación contable y, por lo tanto, "no podemos saber quién le paga a Keiko Fujimori", indicó.

"Otro aspecto que me indigna es que el sueldo de Keiko Fujimori en el partido es pagado con el dinero de contribuyentes peruanos", apuntó Pérez.

"La abogada mencionó que el financiamiento público permitía que se le pague sueldo por hacer nada", declaró el fiscal del equipo especial del caso Lava Jato en Perú.

"Los millones que recibía en maletas de Dionisio Romero y Vito Rodríguez es clandestino, oculto, es por eso que Keiko Fujimori no respetó la Constitución, bancarizar los aportes, respetar las normas antilavado", expresó Pérez.

El juez Víctor Zúñiga reanudará la audiencia en la que evalúa el pedido de prisión preventiva el próximo jueves 23 para que el fiscal continúe con sus argumentos sobre el peligro de obstaculización a la justicia, tras lo cual podrá responder la abogada de Fujimori, Giuliana Loza.