Fiscal solicita impedir la salida de Perú del esposo de Keiko Fujimori

"El fiscal Pérez solicitó el martes impedimento de salida por 36 meses para Villanella por presunto lavado de activos", señaló este miércoles en una nota el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que preside el juez Richard Concepción Carhuancho.

"La audiencia para evaluar el pedido del fiscal Pérez ha sido programada por el magistrado Concepción Carhuancho para el 21 de noviembre", según la nota.

Hace una semana, el fiscal Pérez abrió una investigación por presunto lavado de activos contra Villanella.

La investigación abierta hace una semana contra el esposo de la líder opositora, Fujimori, es a raíz de la compra de dos terrenos con fondos de origen presuntamente ilícito, en 2015 y 2016

Los terrenos situados en el distrito de Chilca, al sur de Lima, costaron unos 183.000 dólares, que Villanella afirma que pagó con sus ahorros, criticando la decisión de la fiscalía.

El esposo de Fujimori en ese momento dijo a la prensa que "la injusticia no tiene límites. No soy una persona política, parece que el juez Carhuancho me quiere meter a la cárcel", aludiendo al magistrado que envió a prisión preventiva a su esposa hace dos semanas.

"No quieren dejar a mis (dos) hijas sin mamá, ahora quieren dejarlas sin papá. Es una cacería", agregó.

Keiko Fujimori, de 43 años e hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, (1990-2000) está en prisión por riesgo de fuga o de que intente obstruir las investigaciones en su contra por supuestamente haber recibido aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña presidencial de 2011.