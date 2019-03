La Fiscalía de Perú investigará a líder conservadora por aportes de Odebrecht

Los diarios Perú21 y La República señalaron que la investigación estará a cargo del fiscal Carlos Puma Quispe, después de que el fiscal José Domingo Pérez confirmó que pidió que se inicien las pesquisas contra la líder del Partido Popular Cristiano (PPC).

Pérez declaró este viernes que envió un informe al fiscal coordinador del equipo a cargo del caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, para sugerirle esa medida ante la "poca colaboración" que mostró Flores al ser interrogada, como testigo, el pasado martes.

"En algunos casos no ha dado las respuestas solicitadas, se ha entendido que no deseaba responder las interrogantes haciendo uso de su legítimo derecho a no declarar o no responder", comentó Pérez.

Medios locales indicaron que Flores se excusó de responder sobre los presuntos aportes de Odebrecht a las campañas de otros políticos, como Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.

Perú21 agregó que la líder conservadora tampoco contestó cuando se le consultó sobre los aportes de Odebrecht a sus campañas hacia la elección presidencial de 2006 y a la alcaldía de Lima de 2010.

Al término de ese interrogatorio, Flores había confirmado que fue preguntada por las supuestas contribuciones de la constructora a las campañas de García y Fujimori.

"Debía responder qué cosa sé yo del financiamiento del APRA (Partido Aprista Peruano) y como no sé nada, esas han sido mis respuestas", señaló antes de agregar que tampoco contestó "cualquier otra pregunta" que se le hizo "ajena al tema principal".

Flores fue citada por el fiscal Pérez luego de que el 22 de febrero pasado el exdirectivo de Odebrecht Raymundo Trindade declaró al Ministerio Público peruano que la constructora aportó 200.000 dólares a su campaña para la alcaldía de Lima de 2010 y 30.000 dólares a su campaña presidencial de 2006.

Trindade dijo que el dinero fue entregado al abogado Horacio Cánepa, quien tuvo gran cercanía a las campañas de Flores y actualmente es investigado por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares en sobornos para emitir laudos arbitrales en favor de la constructora brasileña.

Medios locales señalan que Cánepa ha admitido su vinculación con actos corruptos y ha aceptado colaborar con la justicia peruana.

Además, hace dos semanas se revelaron audios de conversaciones telefónicas de Cánepa con Flores sobre las reuniones con los representantes de Odebrecht.

Tras esto, la política reconoció que recibió en su casa de Lima a los exdirectivos de Odebrecht en Perú Jorge Barata y Trindade, pero agregó que no pidió dinero "en esa reunión, de ninguna manera".

Flores sostiene que Cánepa manejó el dinero sin ingresarlo a las arcas del PPC, ya que durante la campaña de 2010 se ofreció a contratar encuestas de opinión y solo en 2017 ella conoció que para financiarlas había pedido los 200.000 dólares a la empresa.

"Sobre el dinero recibido de Odebrecht a Horacio Cánepa, administrado y gastado por Horacio Cánepa, y sin rendición de cuentas, he reconocido que el error consiste en no haber pedido las cuentas para poderlas ingresar lo que tenía que haber sido: una donación en especie de Cánepa", declaró en la emisora RPP Noticias.

La excandidata también defendió su derecho a haber guardado silencio sobre este tema, a pesar de conocerlo desde 2017 y tras haber criticado en las semanas anteriores el acuerdo de colaboración firmado por la Fiscalía peruana con Odebrecht.

Admitió además que intentó comunicarse, sin éxito, con Barata y Trindade para "conseguir información" sobre su caso, pero dijo que no buscaba evitar que hablaran sobre los aportes a sus campañas.

La justicia investiga los aportes y millonarios sobornos que Odebrecht entregó a políticos y funcionarios peruanos desde 2005, en un período que incluye a los Gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Además, están implicadas en este caso la líder opositora Keiko Fujimori, la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán y el exgobernador del puerto limeño del Callao Félix Moreno.