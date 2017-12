Fiscalía allana locales partidarios de Keiko Fujimori por caso Odebrecht

"El Poder Judicial ordenó la incautación de documentos hallados en los referidos locales partidarios de Fuerza Popular, precisando que lo dispuesto es en el marco de la investigación por el Caso Odebrecht", informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.

La fiscalía hizo el pedido de allanamiento para buscar documentación como parte de su investigación por el delito de lavado de activos durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

La medida coincidió con el día en que Fujimori estaba citada a la fiscalía para responder sobre la anotación que hizo el hoy preso exdirector ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, en una agenda personal, de una presunta donación a su campaña, hecho que ella niega.

La Fiscalía de Brasil hizo llegar a Perú en noviembre anotaciones encontradas en el celular de Odebrecht con la frase "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita" (Subir a Keiko a 500 y yo haré una visita, en portugués), que haría referencia a la excandidata presidencial en 2011 y 2016.

- Keiko acusa revancha -La presidenta de la agrupación Fuerza Popular, Keiko Fujimori expresó su rechazo y calificó de abusivos los allanamientos a sus locales partidarios.

"Existe una actitud abusiva y revanchista por parte de la fiscalía al llevar a cabo este allanamiento", dijo Fujimori en conferencia de prensa.

En medio de las acusaciones en su contra, Fuerza Popular ha pedido la destitución del Fiscal General de Perú, Pablo Sánchez, bajo el argumento de que no incluyó desde el inicio en sus pesquisas a empresas peruanas que se asociaron con Odebrecht para ganar licitaciones de obras. Estas son actualmente investigadas.

Según informó el jueves el portal de investigación Ojo Público, la Fiscalía detectó indicios de contabilidad paralela en Fuerza Popular para ocultar dinero de Odebrecht. "Es falso (...) la copia legalizada y original (de la contabilidad) están en la fiscalía", dijo Fujimori.

La hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de corrupción y lesa humanidad, precisó que los fiscales buscaban los libros contables de su partido, aunque aseguró que esta documentación ya había sido presentada al fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso.

Fujimori insistió en que su partido "no recibió dinero de Odebrecht ni de las empresas consorciadas, y que tampoco conoce a los empresarios brasileños".

El secretario general del partido, José Chlimper, dijo que los fiscales continúan revisando más de 20.000 folios. En tanto, el congresista fujimorista Héctor Becerril informó que en uno de los locales los fiscales solo incautaron tres laptops y algunos documentos luego de ocho horas de trabajo.

- Kuczynski pide respeto -"Me preocupa leer en las noticias de un allanamiento a un partido político. Si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente", comentó Kuczynski.

El presidente negó en noviembre haber tenido vínculos con la constructora brasileña luego de que Marcelo Odebrecht dijera a fiscales peruanos haberlo tenido como consultor de su empresa en algún momento, y probablemente financiar su campaña, según informes de prensa.

El Parlamento lo investiga e incluso ha citado a declarar a la esposade Kuczynski.

La brasileña Odebrecht, envuelta en el escándalo "Lava Jato" de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y otros países de América Latina, admitió que en Perú desembolsó 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014.

La fiscalía del Perú pide la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) desde Estados Unidos. Lo acusa de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht para entregarle la construcción de la carretera interoceánica, que une a Perú con Brasil.

Recientemente, cuatro ejecutivos peruanos de las mayores constructoras del país quedaron en prisión preventiva, acusados de haberse coludido con la brasileña para ganar esa obra.

El expresidente Ollanta Humala y su esposa también están en prisión preventiva, por presuntamente haber recibido de Odebrecht tres millones de dólares para su campaña presidencial en 2011.

Funcionarios del segundo gobierno del expresidente Alan García también están presos, acusados de recibir sobornos, mientras que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán cuenta con impedimento de salida del país, acusada de recibir dádivas de Odebrecht.