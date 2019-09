Gobierno de Maduro dice haber recogido más de 12 millones de firmas contra Trump

"Llevaremos (...) una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que cese la agresión del gobierno de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. Más de 12 millones de firmas", declaró este domingo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, al asistir a un punto de recolección en la Plaza Bolívar de Caracas.

Ya el jueves pasado, Maduro había asegurado que la iniciativa 'No More Trump' (No más Trump) alcanzaba el hito de 12 millones en un país de 30 millones de habitantes.

La recolección comenzó en agosto pasado.

El mandatario socialista negó dos días antes que su gobierno obligase a ciudadanos a firmar a cambio de alimentos subsidiados que se distribuyen en planes sociales, como denunció el Departamento de Estado estadounidense.

"Quien ha firmado es porque le ha dado la soberana gana de firmar", expresó.

Rodríguez aseguró que las firmas serán auditadas antes de que el documento sea presentado en la Asamblea General de la ONU, que abrirá el próximo martes en Nueva York su 74° período de sesiones. Maduro no asistirá.

El gobierno chavista denuncia las sanciones como "un bloqueo criminal" que complica la importación de comida y medicinas. Las medidas prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con Venezuela y PDVSA.