Guaidó acusa al régimen de Maduro de 'terrorismo de estado'

En una entrevista con el rotativo "The Guardian" colgada este domingo en su página digital, Guaidó afirmó que Maduro está combatiendo ilegalmente a líderes de la oposición.

Al menos diez aliados del jefe del Parlamento pueden afrontar años de prisión por su participación en el alzamiento del pasado 30 de abril, de los que tres se han refugiado en embajadas.

"Lo que hoy estamos viendo es terror, sembrar el terror, que es todo lo que le queda al régimen de Maduro", afirmó el político en diálogo con el periódico británico en Caracas.

"Lo que están haciendo ahora mismo es básicamente terrorismo de estado, porque están utilizando aparatos del estado para extender el temor", subrayó Guaidó.

Maduro ha calificado los esfuerzos del presidente parlamentario para sacarlo de poder de intento de golpe apoyado por EE.UU., pero derrotado, según él, por la lealtad de las fuerzas armadas.

Guaidó, de 35 años, considera que los esfuerzos de Maduro por perseguir a la oposición venezolana son reflejo de la desesperación de un régimen que llega a "sus momentos finales".

"Todo lo que le queda, lamentablemente, es la persecución", afirmó Guaidó sobre Maduro, que asumió el poder después de la muerte de Hugo Chávez en 2013 y obtuvo el poder el año pasado en unas elecciones que la oposición ha calificado de fraudulentas.

En opinión de Guaidó, Maduro padece paranoia puesto que "no confía en nadie, ni siquiera de la persona que le sirve el café".

Asimismo, Guaidó resaltó que los últimos días han sido "complicados", con muchas "amenazas". "The Guardian" recuerda que el paradero de Edgar Zambrano, el vicepresidente del Parlamento controlado por la oposición, es desconocido después de que fuera retenido por agentes de inteligencia el pasado miércoles.

A pesar del fracaso para derrocar al régimen venezolano, Guaidó insistió en que la oposición está cerca de alcanzar sus objetivos y sugirió que hay negociaciones secretas para asegurar la partida de Maduro. "Ellos ya han perdido. Venezuela aún no ha ganado...(pero) creo que es sólo cuestión de tiempo", dijo.

Al describir el colapso de su país, Guaidó señaló que "no ha sido un tornado. No ha sido un huracán. No ha sido un terremoto. No fue un incendio que se extendió sin control. No, ha sido causado por la corrupción de este régimen".