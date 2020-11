Guaidó busca ayuda económica internacional para los afectados por lluvias

"Estamos buscando apoyo internacional para poder ayudar a nuestra gente como lo hicimos con El Limón, en Aragua (centro-norte)", dijo en Twitter al recordar que el pasado septiembre consiguió un apoyo económico de 200,000 dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte de una "asistencia humanitaria".

Si bien las autoridades competentes no han ofrecido un balance general sobre los estados afectados, Guaidó resaltó que se han presentado inundaciones en el oeste del país, específicamente en Zulia, Táchira, Lara, Trujillo, Barinas, Falcón y Portuguesa; en el sur, como Amazonas y Bolívar, y en el este, Sucre.

"No hay prevención de riesgos"

El opositor, reconocido como presidente interno por más de 50 países, señaló también que los sistemas de drenajes están abandonados y que no hay "prevención de riesgos naturales".

"No hay bombas de achique para sacar agua, no hay gasolina para las unidades de Protección Civil destinadas para atender y socorrer a ciudadanos que lo necesitaban", agregó al tiempo que pidió a la gente protestar porque "la tragedia no puede ser costumbre en Venezuela".

El diputado Virgilio Ferrer ha señalado que en Zulia hay unas 400 familias afectadas, mientras que la diputada Karim Salanova ha pedido al Parlamento que apruebe una solicitud de ayuda económica a entes internacionales por los daños en Táchira, donde hay más de 450 viviendas "destruidas", según la Gobernación.

Las lluvias continuarán

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) de Venezuela indicó en su informe de hoy que habrá lluvias con ráfagas de viento y descargas eléctricas en zonas del oeste y centro del país, y lloviznas aisladas en el centro norte costero.

La ministra de Interior, Carmen Meléndez, ha visitado algunos estados afectados como Táchira o Zulia para brindar apoyo a las familias y comunidades damnificadas, según ha publicado en su cuenta de Twitter.

Según ha indicado anteriormente, el sistema de gestión de riesgo está "activado en todo el territorio nacional por el período de lluvias".