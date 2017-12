Kuczynski pide a los congresistas no apoyar estrategia basada en 'una mentira'

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió hoy a los congresistas del país, que decidirán este jueves sobre el pedido de destitución del mandatario, que no apoyen la estrategia de un sector basada en "una mentira", al reiterar que no ha mentido, ni cometido un acto de corrupción.

Durante su defensa ante el pedido de destitución, el jefe de Estado afirmó que "hay quienes pretenden convencerlos de una mentira que no existe", pero que "la estrategia es obvia, no se quiere discutir porque la afirmación es débil, no está corroborada, contrastada, ni probada", en referencia a los presuntos pagos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

La permanencia de Kucyznski al frente de la jefatura del Estado ha sido seriamente cuestionada después de que la semana pasada se informara de que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007.

"No está en juego mi permanencia en cargo, está en juego la estabilidad democrática, no apoyen una vacancia (destitución) sin sustento, porque el pueblo no olvida, ni perdona", expresó el mandatario ante el pleno del Congreso.

"Quienes me acusan no aceptan que sus denuncias sean sometidas a corroboración, a un debido proceso, que son los pilares de la democracia", en referencia a la mayoría opositora en el Parlamento formada por el partido fujimorista Fuerza Popular, de su exrival electoral Keiko Fujimori.

El mandatario presentó su defensa ante el pleno, "de pie y dando cara ante una acusación falsa", de lo que calificó como un "deseo inconstitucional" de apartarlo "del poder por la fuerza de sus votos".

"No soy corrupto, no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa o persona durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, de Economía o como primer ministro, tampoco lo he hecho desde que soy presidente", aseguró.

El jefe de Estado explicó que es propietario de la empresa Westfield Capital, dedicada a la asesoría financiera, desde 1992 y que cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), la compañía fue gestionada por su exsocio Gerardo Sepúlveda.

Mencionó que fue Sepúlveda quien firmó y gestionó un contrato de asesoría financiera a Odebrecht para el proyecto de trasvase Olmos en 2004, junto con el Banco de Crédito del Perú, y que él nunca supo del mismo porque levantó una "muralla china" para extraerse de las actividad privadas de su compañía.

"Existen pruebas que demuestran que Gerardo Sepúlveda era el gestor de la compañía, quien firmaba los contratos y desarrollaba los servicios, así lo reconoce Odebrecht", indicó Kuczynski.

El gobernante agregó que "la norma prohíbe que (un funcionario público) gestione intereses propios o de terceros, pero los dividendos que un empresario recibe por parte de una empresa son por la propiedad de la misma, no por su gestión".

El mandatario señaló que los depósitos de Odebrecht corresponden a una porción minoritaria de los ingresos de Westfield, entre 2004 y 2012, pues representan menos del 1 % de los ingresos de la empresa.

"Nunca participé en las asesorías, ni realicé ningún tipo de gestión de intereses cuando fui ministro", reiteró Kuczynski.

No obstante, añadió que "existe una seria confusión entre lo que significa gestionar una empresa y ser propietario, lo que prohíbe (la Constitución) es gestionar, no ser el dueño".

Kuczynski aseguró el domingo pasado que no ha mentido ni intentado ocultar consultorías de Westfield Capital a Odebrecht.

En ese sentido, criticó hoy que el pedido de destitución se sustenta en una supuesta mentira suya, lo que significa "que no pueden demostrar un delito o acto de inmoralidad que revista una mínima seriedad".

"Nunca ha tenido vínculo profesional con Odebrecht, lo tuvo Westfield que yo no gestionaba en esos años, no he tenido relación comercial con la constructora y sus consorciadas", agregó.

Asimismo, reiteró que no es socio ni ejecutivo de la empresa First Capital, propiedad de Sepúlveda, sino que realizó una asesoría financiera para el proyecto H2Olmos, a solicitud de esa compañía, en 2012 cuando no era funcionario público.

Después de presentar sus descargos, Kuczysnki dejó a su abogado Alberto Borea en el uso de la palabra para hacer la defensa legal ante el pedido de destitución.

Cuando concluya la participación del letrado, el Congreso debatirá la moción, durante unas seis horas y después votará.