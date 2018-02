"No me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar (...) allí llegará la verdad de Venezuela", afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Perú, como país anfitrión, informó el martes pasado que la presencia de Maduro en la Cumbre "no será bienvenida", una decisión apoyada por Estados Unidos y por el llamado grupo de Lima, que engloba a varios de laos países de la región.