Maduro dice que la intención de Guaidó era provocar un golpe militar

En una entrevista con el canal informativo "Euronews", que será difundida este miércoles, Maduro dijo tener "conocimiento" de que esta era la intención, pero que "fracasaron".

Maduro ve a Guaidó como "una circunstancia que va a pasar" y dijo que hay que hablar con "toda la oposición en su conjunto para ver lo que está pensando", al tiempo que aseguró que no ha dejado de conversar con los opositores aunque "todavía no es público".

Interrogado sobre el gran número de manifestaciones registradas, señaló que "pueden marchar todos los días".

"No es la primera vez. Entre el año 2002 y 2003, cuando el golpe de Estado al comandante Chávez, hacían tres marchas diarias durante más de cien días. Que las hagan. En 2018 salieron 120 días completos a la calle. Tienen derecho, que marchen, que exijan, siempre en paz. Venezuela es lo que yo llamo una democracia movilizada", estimó.

Maduro acusó a la Unión Europa (UE) y a los gobiernos de los países europeos de haberse plegado "de manera acrítica" a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien "ha pateado a la OTAN, a los gobiernos de Europa, a la UE".

"Creo que Federica Mogherini, la UE y los Gobiernos de Europa han cometido un error con Venezuela. Han escuchado a una sola parte. Se han plegado a una sola parte. No han escuchado al país entero que clama paz, diálogo, entendimiento, y no nos han escuchado a nosotros, que tenemos voz de poder real", declaró.

El dirigente no fue capaz de responder qué puede comprar un venezolano con 2.000 bolívares, lo que según la periodista permite pagar una taza de café.

"Si yo no entendiera la situación de mi país no sería presidente. Electo y reelecto. Yo vengo del pueblo, no me eduqué en Harvard ni en la escuela de las Américas, ni tengo un apellido ni sangre azul. Soy un trabajador, un hombre del pueblo y todos los días estoy junto al pueblo, tengo contactos permanentes y sé exactamente que sucede", argumentó.