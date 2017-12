Miles de personas marchan en Buenos Aires contra políticas de la OMC

La marcha, organizada por la Confluencia Fuera OMC, arrancó en la céntrica plaza del Congreso de la nación y culminó en la emblemática avenida de Mayo, y fue aplaudida a su paso por la porteña avenida de Corrientes -que concentra el mayor número de teatros de toda la capital- por decenas de personas que transitaban sus aceras.

Mientras tanto, ministros de 164 países discuten reglas sobre el comercio global en el hotel Hilton, situado en uno de los barrios más lujosos de la ciudad.

Entre centenares de organizaciones no gubernamentales, asociaciones pro derechos humanos y defensores de la agricultura, pesca y ganadería orgánica, destacaron al frente de las columnas la titular de las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y el activista argentino y Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel.

"Estamos defendiendo la soberanía de nuestro país, de nuestro pueblo. No queremos que vengan a imponer políticas económicas de hambre, desocupación y pobreza", explicó Cortiñas en diálogo con Efe, y agregó que "por eso decimos que se vaya la OMC".

Luciana Ghiotto, integrante de Confluencia Fuera OMC, aseguró que fueron "más de 30.000" las personas que marcharon para "mostrar la resistencia global contra la OMC" y resaltó que fue una concentración "pacífica" que describió como "un éxito".

"Nosotros estamos acá para decir que la OMC viene a espolearnos nuestros derechos que simplemente son las reglas de las grandes empresas que vienen a saquear nuestros recursos naturales y a quitar nuestros derechos laborales, por eso la OMC tiene que ser rechazada", determinó Ghiotto.

"La gente quiere reunirse a discutir alternativas, quiere ver que hay una alternativa. No se compra el discurso de que no hay alternativas al libre comercio, de que no hay alternativas a la mercantilización de la vida, de que queremos una economía más justa, un planeta limpio, sin contaminación, y que les quede a nuestros hijos un planeta justo y sustentable", culminó.

Kim Geongryong, un agricultor llegado de Corea del Sur para la reunión e integrante de la Liga Coreana de Campesinos, precisa de la traducción de la intérprete Lee Boyoung para comunicar su protesta, ya que no habla español ni inglés, pero participó en la multirracial marcha junto a un grupo de 16 campesinos coreanos con sus tambores e instrumentos tradicionales.

"La OMC defiende los beneficios de las empresas multinacionales e ignora la vida de los campesinos", defendió el agricultor coreano.