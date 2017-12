Nasralla pide repetir los comicios presidenciales en Honduras por irregularidades

"Le sugeriría al Gobierno que mejor repita la elección presidencial, con calma y que se retome todo a la normalidad", dijo Nasralla en declaraciones a medios de prensa del país. En Honduras no hay segunda vuelta y gana el aspirante que obtenga más votos.

Nasralla, un presentador de televisión de origen libanés de 64 años, ha denunciado que en Honduras se está fraguando un fraude para robarle el triunfo de las elecciones del domingo pasado, de las que se autoproclamó ganador al igual que el presidente actual y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández.

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) ha demorado en dar los resultados oficiales de los comicios para conocer al nuevo presidente electo del país y prevé realizar un escrutinio especial a más de un millar de actas inconsistentes por el estrecho margen entre los dos candidatos, pero la Alianza de Oposición exige el recuento de 5.200 actas.

De acuerdo con el último cómputo registrado en la página web del TSE, el presidente Hernández suma el 42,92 % de los sufragios con el 94,35 % de mesas electorales procesadas, mientras que Nasralla aparece con el 41,42 %.

Nasralla aseguró que el mundo sabe que anoche en Honduras "ocurrió un golpe de Estado justamente en el procesamiento de las actas" y por ello "el mundo entero no va a reconocer estas elecciones". Dijo desconocer si el escrutinio especial se realizará este sábado, ya que si el TSE no acepta revisar las 5.200 actas que la Alianza de Oposición pide "no tiene sentido" asistir".

"Nosotros lo que estamos queriendo nada más es que se cuenten las actas", subrayó Nasralla, quien afirmó que su triunfo sobre el candidato oficialista es "por más de 200.000 votos", según cifras de la Alianza de Oposición. Nasralla responsabilizó al presidente Hernández de las protestas en las calles de Honduras y los actos vandálicos que, según medios hondureños, ya dejan siete muertos.

"La culpa la tiene la intransigencia de Juan Orlando Hernández que se quiere quedar en el poder y el señor David Matamoros (magistrado presidente del TSE). Si ellos hubieran aceptado el conteo de esas 5.200 actas todos esos desmanes no hubiesen ocurrido", enfatizó.

Agregó que las manifestaciones son provocadas por "el propio Partido Nacional, para echarle la culpa a la gente inocente que anda en las calles".

Para frenar la ola de violencia desatada en el país, el poder Ejecutivo decretó la medianoche del viernes un estado de excepción que regirá durante 10 días y restringe la movilización de personas y rige de las 18:00 a las 06:00 horas locales (00:00 a las 12:00 GMT).