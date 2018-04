Piñera niega nepotismo en nombrar a su hermano como embajador en Argentina

"Quiero decirles a mis compatriotas que aquí no ha habido ningún acto de nepotismo. Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido que reúne todos los requisitos", dijo el presidente durante una actividad en la capital.

"Lo hice pensando en una sola cosa: tener al mejor embajador posible para fortalecer las relaciones con Argentina y pensando única y exclusivamente en el interés de Chile", añadió Piñera.

El nombramiento del economista Pablo Piñera se oficializó el jueves pasado, después de que algunos medios de comunicación argentinos empezaran a difundir la noticia.

En Chile la designación fue criticada con dureza por todos los partidos y parlamentarios de la oposición, aunque tampoco agradó a algunos sectores conservadores.

El excandidato presidencial ultraconservador José Antonio Kast consideró que el nombramiento del hermano del presidente no es "razonable ni prudente".

El mandatario afirmó hoy que su hermano tiene una "sólida formación académica y profesional", conocimiento de Argentina y recordó que ha ocupado cargos públicos en todos los gobiernos desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.

"La verdad es que llegué al convencimiento de que, al margen de que fuera mi hermano, Pablo Piñera reunía todas estas condiciones y no solamente lo pienso yo", concluyó.

Durante su carrera, Pablo Piñera ha sido viceministro de Hacienda, gerente general del Banco Estado, director general administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, subsecretario de Obras Públicas.

También director ejecutivo de Televisión Nacional, consejero del Banco Central y director ejecutivo de la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina (Cieplan), además de integrar los directorios de varias empresas.