Presidente Piñera llama a estudiantes chilenos a marchar 'por cosas que valgan la pena'

"Yo les digo marchen, pero marchen por cosas que valgan la pena. Marchen por la calidad de la educación, por proteger nuestro medioambiente y la naturaleza", dijo el mandatario al canal estatal (TVN), durante un recorrido por La Moneda.

Además llamó a los estudiantes a manifestarse "de manera pacífica", porque "no hay por qué destruir la propiedad, atacar a las personas, causar daños o alterar el funcionamiento de la ciudad".

"Tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero los demás, como la gente que quiere ir a trabajar, los adultos mayores o los comerciantes, también tienen derechos que deben ser respetados" indicó el presidente.

La marcha del jueves ha sido convocada por organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios y por el Colegio de Profesores bajo la consigna "Chile ya decidió: No+ Lucro, No+ Deuda, No+ Educación Sexista".

En 2011, bajo el anterior gobierno de Piñera, los estudiantes salieron a las calles para exigir una educación gratuita, sin lucro, de calidad y sin selección, movilizaciones que se mantuvieron por varios años hasta que la presidenta Michelle Bachelet respondió a algunas de las demandas en el marco de una reforma a la educación.

Según los estudiantes, el Gobierno de Piñera pretende desmoronar algunas conquistas como el lucro y la calidad de la educación, que supuestamente las autoridades ven como un negocio y no como un derecho.

El presidente Piñera aseguró hoy que "la madre de todas las batallas es la calidad de la educación", y descartó que "el lucro" sea el problema actual, ya que bajo su Gobierno "no va a haber lucro en la educación superior".

Piñera también se refirió a las demandas sobre mejorar la educación sexual de niños y jóvenes ante un aumento de los contagios de VIH Sida en el país.

"Lo más importante es que los padres se preocupen de educar a sus hijos en todo, incluyendo, y a la edad que corresponde, la educación sexual, porque si llegan sin saber nada, se arriesgan a muchos peligros", insistió.

Añadió que en esa materia, los colegios "tienen también que participar en la educación sexual de sus niños, pero nunca contra la voluntad de los padres. El principal responsable de la educación de sus hijos son sus padres".

Respecto del aumento de los casos de VIH Sida en el país, que ha causado preocupación, el mandatario dijo que "el VIH ha crecido más de la cuenta y está contagiando y matando a mucha gente".

"Por eso vamos a revivir las campañas de prevención", adelantó el mandatario chileno.