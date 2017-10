Procesan a hombre en Uruguay tras ser grabado por su hija abusando de menor

El presunto agresor enviaba a su hija a hacer mandados para quedarse a solas con su amiga, a quien "le manoseaba los genitales", según publicó el portal Ecos.

Tales sucesos se produjeron a lo largo de todo un año hasta que la propia hija presenció uno de ellos y decidió, junto a su amiga, obtener pruebas del hecho porque de lo contrario nadie les iba a creer, señaló la fiscal Mariela Núñez, según recogió ese medio local.

Tras obtener las pruebas, mediante una grabación realizada con la cámara de una computadora portátil, la familia de la víctima denunció los hechos el pasado jueves.

El agresor fue procesado con prisión por reiterados delitos violentos al pudor agravados.

La fiscal Núñez destacó lo doloroso y vergonzoso del caso dado que fue "la propia víctima, una pequeña de apenas 10 años" quien "se sometió voluntariamente al abuso para obtener una prueba" y así lograr credibilidad.

A su vez, expresó que la "valiente" acción de esta niña debe servir no solo para que "se haga justicia sino para que la sociedad tome conciencia de que estas cosas pasan con más frecuencia de lo que creemos y que los niños no mienten, no inventan".

Apeló además al compromiso de denunciar ante una situación de maltrato "porque estos hechos abusivos marcan la vida de los niños para siempre y es nuestro deber hacer lo imposible para evitarlos, perseguirlos y condenarlos".