Reportan presuntos falsos aportantes en la campaña de Alan García en el 2006

El expresidente García, actualmente investigado por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en su segundo Gobierno (2006-2011), se impuso en los comicios de ese año al entonces candidato nacionalista Ollanta Humala.

De acuerdo a una investigación del diario El Comercio, cinco personas que figuran como aportantes en la campaña presidencial del 2006 negaron haber contribuido económicamente para la candidatura del político del partido Aprista.

"Yo nunca he aportado nada, para qué lo voy a negar cuando en verdad yo necesitaría esa plata. Yo soy ama de casa", declaró Giorgina Fernández al diario El Comercio. La mujer figura con un aporte de 1.000 soles (casi 300 dólares) en el registro entregado por el partido de García a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De igual forma, David Morales dijo que no tenía capacidad para aportar a ninguna campaña electoral en 2006, cuando se desempeñaba como vendedor de adornos para autos.

"Lo niego. Jamás he donado 1.000 soles (300 dólares). Nunca he sido aprista, de ningún partido político", expresó Morales al matutino. Por su parte, Dany Mendoza, que vive a sus 35 años con sus padres en San Juan de Lurigancho, declaró que le parece "algo totalmente indignante que estén tomando el nombre de las personas. En este caso yo no tengo nada que ver y aparezco en una relación (de aportantes)".

En tanto, Juan Fajardo, obrero de 52 años, lamentó que haya sido involucrado porque aseguró al periódico no haber entregado ningún aporte de 1.000 soles (300 dólares).

"Ningún dinero he entregado ahí, no he dado a ese partido. En ese tiempo ni ganaba tampoco esa cantidad de dinero", afirmó Fajardo.

El presunto aportante declaró a El Comercio que fue citado por el equipo de fiscales que investigan actualmente a García, por el supuesto delito de lavado de activos, pero insistió en que él no conoce al exmandatario ni las circunstancias por las cuales figura como donante a su campaña.

Otro supuesto aportante es Oscar Colonna, un profesor preuniversitario, que entregó 2.400 soles (710 dólares) para la campaña de García, de acuerdo a los registros de la ONPE.

Colonna dijo al diario que no tiene nada que ver con ese aporte de dinero y también que teme sufrir represalias porque su centro de trabajo está ubicado en el local partidario aprista. "Yo no me voy a comer un problema en el que no tengo que ver nada. (Pero) es muy probable que me cueste la situación del retiro de la institución" en la que trabaja, afirmó Colonna.

De acuerdo al registro de la ONPE, la campaña electoral de García se financió con 5,9 millones de soles (1,7 millones de dólares) y el 99,8 % de los aportes fueron de entre 1 (30 centavos de dólar) y 20 soles (6 dólares).

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, declaró a El Comercio que "el tema de los aportes no lo maneja el candidato, quien tendría que estar preocupado en su mensaje, en el debate, en las alianzas, en las visitas a provincia, eso lo maneja la tesorería".

Sin embargo, ningún responsable de tesorería del partido accedió a responder sobre el caso al periódico.

El Comercio citó la información publicada previamente por el portal Ojo Público que señaló que entre los aportantes a la campaña de García en 2006 figuraban al menos 20 personas que cumplían prisión por narcotráfico o crimen organizado, y que recibieron conmutaciones de pena durante el gobierno de García.