Retorna a Venezuela grupo de migrantes desde República Dominicana

Los migrantes venezolanos fueron traslados en dos autobuses desde la sede del consulado venezolano en Santo Domingo hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas.

En el primer autobús iba Jhon Pool Rodríguez, del estado venezolano de Miranda (norte), quien decidió volver tras seis meses en Dominicana, donde trabajó como cocinero, vigilante y lavador de autos.

"Decidí volver porque no me fue bien, pasé mucho trabajo", dijo a la AFP Rodríguez, refiriéndose a que el dinero apenas le alcanzaba para sobrevivir, por lo que no pudo enviar recursos a los seis hijos que tiene en Venezuela.

El embajador venezolano en Dominicana, Alí de Jesús Uzcátegui, indicó que seguirán los vuelos, de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad de la aerolínea estatal venezolana Conviasa. Los aviones tienen capacidad para 90 pasajeros.

Según datos de la embajada, en República Dominicana residen más de 25.000 venezolanos.

Maduro dijo que pedirá 500 millones de dólares a la ONU para repatriar a los venezolanos que lo han solicitado. Con ese dinero pagará los aviones para su regreso, aseguró.

El gobierno socialista activó en agosto pasado el plan "Vuelta a la patria" para facilitar el regreso al país en aviones o autobuses. Según el oficialismo, ya han vuelto unas 7.000 personas.

Maduro, que niega una "crisis humanitaria" y dice que hay una campaña para promover una intervención militar en Venezuela, asegura que la cantidad de migrantes en los últimos dos años "no pasa de 600.000".

Sin embargo, la ONU estima que alrededor de 2,3 millones (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación que en 2018 escalaría a 1.000.000, de acuerdo al FMI.